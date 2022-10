Golean Rayadas a Santos Laguna 4-0

Christina Burkenroad anotó pero no pudo alcanzar a Mia Fishel, campeona de goleo con 17 tantos

Rayadas cerró el torneo Apertura 2022 goleando 4-0 al Santos Laguna, en duelo en el que Christina Burkenroad anotó, pero no pudo alcanzar a Mia Fishel, campeona de goleo con 17 tantos.

.El Monterrey sumó los últimos tres puntos de la Fase Regular, en la que llegó a 42 puntos, pero no alcanzó los 43 de Chivas, que vencieron 3-0 a Cruz Azul.

Aunque anotó el cuarto gol de la noche, Burkenroad no logró superar la cuota de Mia Fishel, jugadora de Tigres Femenil, quien se quedó con el título de goleo con 17 goles, por 16 de la albiazul.

Rayadas ya tiene rival en los Cuartos de Final, el Pachuca de la española Jennifer Hermoso, que perdió 3-1 contra el Mazatlán FC.

Se le niega el título

A “Burky” le faltó un gol para compartir el campeonato de goleo con la “Amazona”.

La delantera no salió fina en la definición y estrelló dos remates en el poste.

Pese a no conseguir el liderato, Burkenroad firmó su mejor cuota goleadora desde que llegó a las Rayadas.

Aylín Aviléz se encargó de guiar esta noche al conjunto de Eva Espejo al anotar un doblete en el partido.

Primero, al 38′, la “Joya” sorprendió con un trallazo de larga distancia que se coló en el ángulo de la arquera lagunera, para el 1-0

Luego, al 66′, anotó el 3-0 tras definir en el área chica luego de un rebote de la portera Hannia de Ávila, tras un tiro libre de Rebeca Bernal. Aviléz tuvo que salir de cambio tras esa jugada por un dolor en la rodilla izquierda.

Diana García, antes del segundo gol de Aviléz, había marcado el 2-0 tras una gran jugada individual que culminó con una buena definición pegada al palo, al 60′.

Ya al 88′, Burkenroad puso el 4-0 definitivo tras una gran descolgada que culminó con un disparo de derecha que venció a la arquera de las Guerreras.