Gestionarán regularización de carros sin título original

Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que no han podido realizar el trámite o fueron rechazados por no contar con documentos originales del título de propiedad, pueden acercarse las oficinas de Odepafa Sonora, informó Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar dijo que este fin de semana tuvieron una reunión con autoridades del gobierno del estado para ver la situación de esas personas, y se acordó hacer una relación de todas las personas que fueron rechazadas con cita por no contar con el título original de su vehículo y buscar la manera de ayudarlos a legalizarlo.

Cañedo Maciel Indicó que toda la información recabada será presentada dentro de 10 días las autoridades y a través de ellos hacer las gestiones necesarias para que puedan entrar en esos vehículos en este proceso de regularización y no tengan problema.

“Cesaban a mucha gente diario en el Registro Público Vehicular (Repuve), hasta 30 personas al día, y estimamos que unas 10 mil están en esa situación. Toda la gente que tenga problemas pueden pasar las oficinas, vamos a hacer una relación para que se gestione y arregle eso”, subrayó.

El presidente de Odepafa Sonora reiteró la invitación los propietarios de vehículos chocolate que no cuenten con el título original o que no han podido sacar cita porque está saturada la página, para que pasen a las oficinas el organización ubicada en calle Juan José Aguirre, número 23, entre Piña y Reyes o bien comunicarse al teléfono 66 21 81 17 01, y ayudarlos en el trámite.