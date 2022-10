Ganan Benzema y Putellas el Balón de Oro en la edición 2022

El delantero del Real Madrid y la mediocampista del Barcelona fueron reconocidos como los mejores en la rama masculina y femenina

Karim Benzema y Alexia Putellas se llevaron el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid y la mediocampista del Barcelona fueron reconocidos como los mejores en la rama masculina y femenina del 2022.

Benzema obtuvo por primera vez el galardón, el cual llegó a sus manos por su racha goleadora (hizo 44 goles) y los títulos obtenidos con el cuadro merengue como LaLiga y Champions League la temporada pasada. Su ex entrenador en los Merengues, Zinedine Zidane, le entregó el reconocimiento.

“Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño, todo el trabajo incesante y para mí era un sueño como el de cualquier niño. Siempre lo he tenido en la cabeza. Después encontré la motivación”, dijo Karim con su premio en manos.

El delantero de 34 años es el primer francés en ganar un Balón de Oro desde 1998, cuando lo hizo Zidane.

Putellas logró por segundo año en fila el Balón de Oro en la categoría femenina. El premio fue entregado por el ex delantero ucraniano Andriy Shevchenko, quien se tomó unos minutos antes de revelar el nombre ganador para hablar de la invasión rusa a su país.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando lo gané el año pasado me propuse mejorar para ponerme al servicio de mi equipo. Sin mis compañeras esto no sería posible. Las aprecio muchísimo y es un privilegio ser su compañera”, dijo Putellas en su discurso.

Robert Lewandowski fue reconocido con el Trofeo Gerd Muller, que hizo su debut en la gala, como el mejor delantero de la temporada pasada, en la cual jugó con el Bayern Munich y la Selección polaca. Entre ambos equipos hizo 56 dianas.

El Premio Lev Yashin al mejor portero se le dio a Thibaut Courtois, meta belga del Real Madrid.

Sadio Mane, delantero senegalés del Bayern Munich, obtuvo el Premio Sócrates que reconoce la labor social de los jugadores y fue entregado por primera vez este año.

El español Gavi, jugador del Barcelona, se llevó el Trofeo Kopa, el cual premia al mejor jugador sub 21.

El Manchester City ganó la categoría Mejor Club de la temporada 2021-22 dejando en segundo lugar al Liverpool y tercero al Real Madrid.