Fallece el cantante Jerry Lee Lewis a los 87 años

La estrella del rock and roll Jerry Lee Lewis, cantante de “Great Balls of Fire” conocido por su estilo escandaloso y su vida personal, murió a los 87 años.

El último sobreviviente de una generación de artistas innovadores que incluía a Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, Lewis falleció en su casa en Memphis, Tennessee, dijo el representante Zach Farnum en un comunicado.

Lewis, hijo de Elmo Lewis y primo de Jimmy Swaggart y la estrella del country Mickey Gilley, nació en Ferriday, Luisiana. Cuando era niño, primero aprendió a tocar la guitarra, pero encontró que el instrumento era demasiado limitado y añoraba un instrumento que solo la gente rica de su ciudad podía pagar: un piano.

Lewis asistió brevemente a la Universidad Southwestern Assemblies of God en Waxahachie, Texas, una universidad bíblica fundamentalista, pero fue expulsado, según los informes, por tocar el tipo de música “incorrecta”.

“Great Balls of Fire”, una versión sexualizada de las imágenes bíblicas que Lewis inicialmente se negó a grabar, y “Whole Lotta Shakin'” fueron sus canciones y actuaciones más perdurables.

Por un breve tiempo, en 1958, fue un candidato para reemplazar a Presley como el principal creador de éxitos del rock, pero la prensa dio a conocer tres cosas perjudiciales: estaba casado con Myra Gale Brown, de 13 años, ella era su prima y todavía estaba casado con su esposa anterior.

Su gira fue cancelada, fue incluido en la lista negra de la radio y sus ganancias cayeron de la noche a la mañana a prácticamente nada.

Durante las siguientes décadas, Lewis luchó contra el abuso de drogas y alcohol, disputas legales y enfermedades físicas. Dos de sus muchos matrimonios terminaron con la muerte prematura de su esposa.

La propia Brown se divorció de él a principios de la década de 1970 y luego alegaría crueldad física y mental que casi la llevó al suicidio.

Lewis se reinventó a sí mismo como un artista country en la década de 1960, ganó tres premios Grammy. En 2006, Lewis lanzó “Last Man Standing”, con Mick Jagger, Bruce Springsteen, B.B. King y George Jones.

En 2010, Lewis reunió a Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw y otros para el álbum Mean Old Man.

Lewis tuvo una racha de 10 éxitos country entre 1967 y 1970, interpretó canciones para beber como “What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)”.

Su vida: una tragedia

Lewis se casó siete veces y rara vez estuvo lejos de los problemas o la muerte. Su cuarta esposa, Jaren Elizabeth Gunn Pate, se ahogó en una piscina en 1982 mientras pedía el divorcio.

Su quinta esposa, Shawn Stephens, 23 años menor que él, murió de una aparente sobredosis de drogas en 1983. Al cabo de un año, Lewis se había casado con Kerrie McCarver, que entonces tenía 21 años. Ella solicitó el divorcio en 1986, acusándolo de abuso físico e infidelidad.

Él contrademandó, pero finalmente ambas peticiones fueron desestimadas. Finalmente se divorciaron en 2005 después de varios años de separación. La pareja tuvo un hijo, Jerry Lee III.

Otro hijo de un matrimonio anterior, Steve Allen Lewis, de 3 años, se ahogó en una piscina en 1962, y su hijo Jerry Lee Jr. murió en un accidente de tránsito a los 19 años en 1973. Lewis también tuvo dos hijas, Phoebe y Lori Leigh.