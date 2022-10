Estrena Will Smith nueva cinta en diciembre

La película presenta al actor como un esclavo fugitivo en una dura jornada en busca de la libertad en el norte de Louisiana, en Estados Unidos.

A menos de un año de que Will Smith impresionara a millones de personas abofeteando al comediante Chris Rock en los premios Óscar, su nueva película “Emancipation” está lista para ver la luz: será lanzada en diciembre, según informó Apple TV+ este lunes.

Se había asumido que el drama sobre la esclavitud había sido pospuesto luego del episodio en la gala de premios, que derivó en la exclusión de Will Smith de la ceremonia de la Academia durante una década.

Pero la compañía sorprendió a todos con el anuncio, y dijo que la más reciente película del actor estará en los cines de todo el mundo el 2 de diciembre, y en su plataforma Apple TV+ una semana después.

Con estas fechas, Apple podría postular Emancipation a la entrega del Óscar en marzo, un año después de hacer historia al convertirse en la primera plataforma de streaming en ganar la mayor estatuilla de Hollywood a la Mejor Película, con CODA: Señales del Corazón.

El actor se ha mantenido con bajo perfil desde la noche del Óscar donde ganó el premio de la Academia a Mejor Actor por su participación en Rey Richard: Una Familia Ganadora, minutos después de atacar a Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa.

La estrella de Hollywood se disculpó públicamente después del incidente, y divulgó en julio un video en redes hablando sobre lo ocurrido y ofreciéndose a reunirse con Chris Rock “cuando estés listo para conversar”.

Will Smith, de 53 años, también renunció a su membresía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que aunque le prohibió participar en su mayor ceremonia durante una década, no lo bloqueó de ser nominado ni le retiró su estatuilla.

Muestra su película por adelantado

El actor participó este fin de semana en una proyección anticipada de “Emancipation”, organizada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), en Washington DC.

La película presenta a Will Smith como un esclavo fugitivo en una dura jornada en busca de la libertad en el norte de Louisiana, en Estados Unidos.

Su personaje, Peter, está inspirado en la famosa fotografía de un esclavo cuya espalda fue mutilada por latigazos recibidos en una plantación, y quien fue apodado “Peter, el azotado”.

La película es dirigida por Antoine Fuqua, cuyo drama policial de 2001, Día de Entrenamiento, le valió un Óscar como Mejor Actor a Denzel Washington.

El rodaje de Emancipation estaba previsto para ser originalmente en Georgia, pero la producción cambió de escenario luego de que el estado sureño aprobara una ley electoral que, de acuerdo con críticos, busca reducir la participación de los negros y de otras comunidades poco representadas.