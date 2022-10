Estrena Del Toro su filme “Pinocho”

En el Festival de Cine de Londres, el mexicano habló sobre lo que propició su trabajo, que duró alrededor de 14 años y que ya tuvo su estreno mundial

Guillermo Del Toro vivió días muy emotivos al estrenar su filme “Pinocho” de en el Festival de Cine de Londres, donde compartió que la película fue muy especial para él y su madre, quien recientemente falleció.

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verá la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”, dijo emocionado, durante la presentación.

El mexicano habló sobre lo que propició su trabajo, que duró alrededor de 14 años y que tuvo su estreno mundial en Londres.

“Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía.

“Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a “Pinocho”, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”, explicó.

Según Variety, Del Toro hizo hincapié en reforzar su amor y el de su equipo por el arte de la animación.

“Todos los que están aquí creen que la animación no es un género. Esa animación es arte. La animación es cine”.

Codirigida por Mark Gustafson, la producción de la película tomó nada menos que mil días, con una gran variedad de animadores trabajando incansablemente para dar vida a la ambiciosa visión del cineasta.

El esfuerzo valió la pena, ya que el público rió a carcajadas y se secó las lágrimas discretamente durante la primera proyección pública de la película el sábado en el imponente Royal Festival Hall de Londres, dio a conocer el medio estadounidense.

El propio “Pinocho” desfiló por la alfombra roja del Festival de Cine de Londres, se trató del títere que se usa en la película. Otras estrellas que asistieron incluyeron a Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ted Sarandos de Netflix y el compositor Alexandre Desplat.

La versión de Del Toro del libro clásico de 1883 de Carlo Collodi “Las Aventuras de Pinocho” cuenta la famosa historia del títere de madera que quería convertirse en un niño de verdad en el sombrío telón de fondo de la Italia fascista de Benito Mussolini.