“Estrategia de seguridad es correcta y da resultados”: AMLO tras violencia en Guerrero y Morelos

López Obrador detalló que su estrategia de seguridad “es correcta y está dando resultados” pese a lo ocurrido en Guerrero y Morelos

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en claro que pese la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde hubo 20 muertos, y el asesinato de la diputada de Morelos, Gabriela Marín, no cambiará la estrategia de seguridad de su Gobierno.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional , el mandatario mexicano aseveró que estos hechos de violencia son “es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años” los Gobiernos neoliberales.

No, no, no (habrá cambio en la estrategia de seguridad). Tenemos que seguir con lo mismo, porque están dando resultados. ahí están (en referencia a la baja en homicidios dolosos)”, dijo.

“Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como los de ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años y de las complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculó a la autoridad con la delincuencia”, puntualizó.

El mandatario mexicano aseveró que su estrategia va en el camino correcto y que se deben atender las causas de la inseguridad y violencia en el país.

Nuestra estrategia es correcta y está dando resultados, además es hasta de sentido común, de juicio práctico: Si se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar pues tiene que haber seguridad”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano recordó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad y preso en los EE.UU., protegía a una banda del crimen organizado y tuvo ganancias que le permitieron comprar inmuebles en el extranjero.

“¿O eso ya se nos olvidó?”, refirió.

El Gobierno mexicano elevó este jueves a 20 la cifra de muertos tras una masacre en San Miguel Totolapan, en el que presuntos miembros del crimen organizado asesinaron al presidente de ese municipio, Conrado Mendoza.

La matanza del miércoles, que ha conmocionado al país por ser una de las más mortíferas en lo que va del año, “se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos” en la región.

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sujetos en motocicleta asesinaron a balazos afuera de una farmacia a la diputada local Gabriela Marín.

Autoridades federales no descartaron el móvil de venganza o un asunto político en este homicidio.

Con información de López-Dóriga Digital