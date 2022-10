Es Urquidy único mexicano en la Serie Mundial

Defiende la casaca de los Astros; No ha participado en la postemporada pero podría ser el arma secreta de Houston, ya que tiene experiencia en dos Series Mundiales (2019 y 2021) con marca de 3-0

En la Serie Mundial 2022 sí estará presente la Bandera de México.

De los ocho mexicanos que lograron acceder con sus respectivas novenas a los playoffs de las Grandes Ligas, sólo el mazatleco José Urquidy sobrevive con los Astros de Houston.

En la ronda de Comodines, Isaac Paredes y Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay; Alejandro Kirk, de Azulejos de Toronto; Giovanny Gallegos, de Cardenales de San Luis, y Andrés Muñoz, con los Marineros de Seattle, fueron eliminados.

Los Dodgers de Los Ángeles y Julio Urías eran los favoritos para llega al Clásico de Otoño; sin embargo no libraron la Serie Divisional.

José Treviño y los poderooss Yanquis de Nueva York tampoco lograron la hazaña y cayeron ante la novena texana, que pinta para quedarse con la corona sin mayores complicaciones.

Urquidy, quien no ha participado en la postemporada, podría ser el arma secreta de Houston, ya que tiene experiencia en dos Series Mundiales (2019 y 2021) con marca de 3-0.

En la temporada regular registró 13 triunfos, 8 descalabros, 3.88 de efectividad y 162.1 entradas trabajadas; no obstante, sus últimas actuaciones fueron desafortunadas y lo mandaron al bullpen.

Astros ahora debe enfocarse en superar a unos motivados Filis de Filadelfia, que superaron todas las etapas anteriores.