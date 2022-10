Es Rafa Puente Jr, nuevo técnico de Pumas

Ante el malestar que generó su llegada por parte de la afición, el técnico señaló que siempre será respetuoso de todas las opiniones

Los Pumas de la UNAM presentaron a Rafael Puente Jr como su nuevo técnico por un torneo y con el objetivo de sacarlos de los lugares de las multas.

Asimismo, el historial en el banquillo del mexicano de 43 años no es el más óptimo, pues tras lograr el ascenso a la máxima categoría con Lobos BUAP en 2017, los resultados positivos no llegaron con Querétaro y Atlas, con quienes no le alcanzó para calificar a liguilla.

“Entrevistamos a siete técnicos diferentes y llegamos a la conclusión de que Rafa es el indicado para revertir la inercia”, indicó Miguel Mejía Barón, Director Deportivo de Pumas.

Durante su presentación, Rafael Puente Jr mencionó que el brasileño Dani Alves está considerado para el próximo torneo.

“Tiene contrato. No hemos hablado de ese tema, pero de momento está considerado y se presentará junto con sus compañeros para comenzar a trabajar”, señaló.

Respeta las críticas de la afición

Ante el malestar que generó su llegada por parte de la afición, el técnico señaló que siempre será respetuoso de todas las opiniones.

“La gente tiene derecho a opinar y emitir juicios. Les garantizo incesante trabajo, quédense tranquilos porque nos vamos a entregar en cuerpo y alma para corresponder sus expectativas y llenarlos de alegría”, apuntó.