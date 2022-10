Es Pachuca favorito en la Final; Señala Torres Nilo

El veterano señaló que la principal fortaleza de Toluca es la unión de grupo, esa que encontraron en medio de la racha de siete partidos sin ganar durante la segunda mitad del torneo

Sin que eso signifique rehuir a la responsabilidad que tiene Toluca, Jorge Torres Nilo consideró que Pachuca es el favorito en la Final del Apertura 2022.

“No es que me quite la responsabilidad ni aviente la bolita, pero ustedes saben que el favorito viene siendo Pachuca porque en teoría es el equipo que mejor juega, el que ha sido más constante en el torneo, que en teoría tiene esa revancha.

“Si hablamos de justicia, en el futbol como en la vida, es muy difícil darle el galardón a alguien, y definitivamente ellos son los favoritos y nosotros sabemos que llegamos con esa inercia de grupo, apelamos a esa inercia de familia que tenemos”, comentó el lateral de los Diablos previo a la práctica de este lunes.

El veterano señaló que la principal fortaleza de Toluca es la unión de grupo, esa que encontraron en medio de la racha de siete partidos sin ganar durante la segunda mitad del torneo.

“En un momento llegamos a pensar y a dudar de ese objetivo que nos habíamos trazado, pero creo que el equipo fue donde más unión tuvo y más nos abrazamos, más nos conocimos como personas, como jugadores. A veces no es tan padre sufrir este tipo de cosas, pero al final siempre lo que más te hace fortalecer es el dolor y lo vivimos.

“Esa unión que estamos teniendo es una fortaleza muy grande, que quizá pueda haber momentos que hemos jugado no tan brillante como a lo mejor jugamos en el torneo, pero es esa unión, esa familia, esas deficiencias que sabemos que tenemos y que las cubrimos entre nosotros para que no se vean tanto”, explicó.

Torres Nilo tuvo poca participación a lo largo del torneo, pero en el juego de vuelta de la Semifinal contra América fue titular y marcó el gol que le dio el pase a los Diablos.

“Siempre me he considerado un jugador profesional. Creo que tengo la madurez para saber aceptar qué es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente, y cuando me toca jugar, tratar de aportar lo mayor que pueda”, dijo.