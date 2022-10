Es Benjamín Mora nuevo técnico del Atlas

Fue multicampeón en el futbol de Malasia con el Johor Darul Takzim FC y que recibirá su primera oportunidad en un equipo de la Liga MX

Benjamín Mora será el director técnico que sustituya a Diego Cocca en el Atlas.

Este día, el presidente del Atlas, José Riestra, presentará a Benjamín Mora para asumir las riendas de los Rojinegros a partir del torneo Clausura 2023.

Benjamín Mora es un director técnico, nacido en la Ciudad de México, que fue multicampeón en el futbol de Malasia con el Johor Darul Takzim FC y que recibirá su primera oportunidad en un equipo de la Liga MX.

Los comienzos de Benjamín Mora fueron de auxiliar técnico en los Gallos,

Atlético Chiapas y Cafetaleros de Tapachula.

A partir del 2015, Mora emigró al futbol de Malasia donde consolidó su carrera entre los equipos grandes del futbol asiático.

“Mi futbol es romántico, me encanta atacar, presionar, ser protagonista. No dejo a la especulación el juego, sino voy a buscarlo, porque en la vida soy así, no espero las cosas, voy a buscarlas”, decía Benjamín Mora en una entrevista en 2019.

Meses atrás, en 2022, dejó su cargo en el Johor Darul Takzim FC donde ganó nueve títulos y logró la clasificación histórica en el equipo malayo a la Champions League de Asia.