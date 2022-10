Es Alejandro Camacho víctima de fraude

El actor de “Cuna de Lobos” interpuso una denuncia en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México y Francisco ya fue citado

Alejandro Camacho denunció formalmente a Francisco Rueda por presuntamente defraudarlo con una cantidad que eran sus ahorros de muchos años.

Francisco le prometió a Alejandro que si le entregaba el dinero sus ahorros él podría crecer su inversión al obtener supuestos intereses del dinero que le entregó Camacho.

Alejandro aseguró que los primeros meses Paco sí le entregó los supuestos “rendimientos”, pero que después desapareció y dejó de contestarle las llamadas.

Es por esto que el actor de “Cuna de Lobos” interpuso una denuncia en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor del Estado de México y Francisco ya fue citado por las autoridades para que declare sobre esta situación, pues anteriormente aseguró que pagaría lo que debe, sin embargo, volvió a esconderse.

Alejandro Camacho comenta que decidió exponer su caso porque sabe que no es el único que presuntamente ha sido estafado por Paco Rueda.

“Seguramente no soy el único del medio al que ha estafado este sujeto y si hacerlo público ayuda a que la gente se entere y no caiga en sus fraudes, creo que vale la pena, tenemos todos los elementos para dar con este estafador y quiero que se sepa quién es él, para evitar que otros colegas o personas ajenas al medio caigan en sus triquiñuelas”, comentó.

Alejandro Camacho y Francisco Rueda se conocieron mientras filmaban una película en República Dominicana.