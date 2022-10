Enoja a fans salida de Henry Cavill de la serie The Witcher

Será sustituido por el actor Liam Hemsworth, según trascendió lo que no ha sido bien recibido por los fanáticos

El actor Henry Cavill se despidió del proyecto The Witcher de Netflix a través de sus redes sociales, donde dio a conocer que dejará de interpretar a Geralt de Rivia, para darle paso a Liam Hemsworth.

Mediante un posteo de Instagram, el actor que da vida a Superman anunció que no estará presente en la cuarta temporada de The Witcher, por lo que será remplazado por Hemsworth.

Cavill había sido el protagonista de The Witcher durante tres temporadas, sin embargo, a días de informar que volverá al mundo de DC como Superman, deja atrás el proyecto de Netflix.

“Mi viaje como Geralt de Rivia se ha llenado de monstruos y aventuras, y por desgracia, voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”, escribió el actor.

Según reportes de Decider y ET, Henry Cavill abandonó la serie de Netflix tras la expiración de su contrato a corto plazo.

Otra de las situaciones que lo llevó a tomar esta decisión fue la exigente producción de The Witcher, la cual se filma en locaciones en el extranjero, y que podría dificultarle alternar los dos proyectos.

Cabe resaltar que Henry Cavill también tiene otro proyecto en puerta, el cual se trata del filme The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, protagonizado por Eiza González y bajo la dirección de Guy Ritchie.