Desempleo, inflación y bajos salarios tienen a México al borde del precipicio

El desempleo, la inflación y los bajos salarios, son lo factores que tienen a México en “la cuerda floja” y no se ven medidas por parte del Gobierno Federal para acabar con esta situación, por este motivo, Andrés Manuel López Obrador, quiere dejar en la Presidencia a una o uno de sus incondicionales, para poder salir triunfante después de gobernar al país por seis años…Hasta ahora no haya por quien decidirse de sus amigos, y que forman parte de su gabinete.

Hasta ahora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está realizando giras de trabajo por todos los estados. Esto le ayuda mucho como aspirante a la candidatura presidencial por el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones exteriores (SRE) es el funcionario que más representa al Presidente en los actos de Gobierno y, Claudia Sheinbaum, tiene a su favor gobernar la ciudad de México, que tiene más votantes.

López Obrador tiene muchos amigos cercanos, además, la mayoría de ellos son parte de su gobierno, pero nos vamos a concentrar en estos tres, Adán Augusto, Marcelo y Claudia. El más conocido a nivel nacional es Ebrard; Claudia no ha salido de la Ciudad de México y a Adán lo conocen nada más en Tabasco.

En los últimos días le ha dado por recorrer los estados de la república en asuntos de gobierno y, por supuesto, aprovecha muy bien estos encargos.

En un supuesto caso de que gane la elección presidencial Morena, en qué broncón dejará a su amigo (a), un país en la ruina, con una inflación por las nubes, el desempleo a lo máximo y los salarios insuficientes, que no alcanzará ni para la compra de los productos básicos de primera necesidad.

En esta semana que acaba de terminar los básicos tuvieron un alza muy fuerte del 22 por ciento, que es mucho de una semana a otra. Los comercios reetiquetan a diario sus productos.

Si usted visita los grandes centros comerciales de la ciudad, se podrá dar cuanta que andan un grupo de trabajadoras de las empresas reetiquetando los productos. Pero también a diario suben de precios los servicios…El último consumidor es el que viene pagando todas la alzas de precios que tienen los productos…Esta situación tarde o temprano va estallar, y no esperará hasta el próximo sexenio, lo que podría ser AMLO a quién le “estalle la bomba”…Ojalá que no.

Si el próximo presidente no es de Morena, también recibirá un país en “quiebra”, como dice el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que recibió un Sonora en quiebra. Lo de López Obrador sí será cierto, y no un show político. López Obrador no tiene nada que presumir.

Confirma Toño Astiazarán acciones a favor de los animales

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dijo que uno de los objetivos del Gobierno Municipal es elevar a un tema transversal el cuidado y protección de animales, durante la reunión de informe de acciones de la Unidad Especial para la Protección Animal (UNEPA) de la Policía Municipal.

“La idea de esta reunión es hacer un corte de caja de cómo vamos con el nacimiento de la UNEPA, porque fíjense cómo de enero a septiembre fueron más de 500 reportes y, ahora, se brinca a 87 en un sólo mes (octubre), nos dice de que realmente está funcionando”, dijo Astiazarán Gutiérrez.

En la reunión estuvieron representantes de asociaciones animalistas, a quienes Astiazarán Gutiérrez escuchó sobre sus actividades, proyectos y necesidades en busca de proteger y cuidar a perros y gatos, en especial a los que no tienen dueñas o dueños. “Este encuentro me llena de optimismo, porque es muy importante crear una vinculación, desde que era candidato hablé del compromiso de crear el instituto y la unidad, en lo que hemos avanzado poco a poco”, comentó Astiazarán Gutiérrez.

“Soy de las personas que cree que el gobierno no puede solo, por eso celebro ese interés de todas y todos ustedes para poder hacer causa en estos objetivos, en particular de nuestros amigos veterinarios que nos hacen el favor de sumarse”, añadió el alcalde.

El encargado de UNEPA, José Bolaños Castro dijo que trabajan diario en la atención de los reportes de maltrato animal que reciben por medio del 911 y el 072, así como por medio de redes sociales, los cuales de enero a septiembre fueron 550 y en el último mes han atendido 87.

David Palafox Celaya, director del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, comentó que tiene la instrucción de hacer una verdadera alianza con todas las personas involucradas en la causa animalista, lo cual es fundamental para lograr los objetivos comunes…Muy bien…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

