Asesinan a un hombre al salir de la iglesia luego de contraer nupcias en Caborca

Las autoridades no deben pretender minimizar los hechos de violencia ocurridos a diario en los 72 municipios de la entidad, cuando no es en uno es en otro, pero todos los días se registran balaceras en donde mueren personas. Podrán ser “ajustes de cuentas” entre bandas del crimen organizado, en donde fallecen sonorenses, o personas de otras entidades vecinas con residencias en la entidad, pero los sonorenses no viven tranquilos ni en sus domicilios, menos pueden salir a las plazas públicas en familia por el temor de ser alcanzado por una bala…La violencia ya llegó hasta en las escuelas y las iglesias.

Víctima de una agresión armada cuando salía de una iglesia de Caborca, un hombre murió cuando era trasladado a un hospital, en tanto que su hermana resultó herida. Mediante sus redes sociales, personal de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública informó sobre un reporte de ataque directo en contra de un hombre originario de Durango.

Minutos después de la agresión, trascendió que la víctima fue identificada como Marco Antonio R. C., de 32 años, originario de Durango, pero con residencia en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo a testigos, fue un sujeto quien disparó contra esta persona cuando salía de la iglesia donde minutos antes había contraído nupcias con una residente de Caborca.

Una de las balas alcanzó a una hermana del ahora occiso, identificada como Michelle Adriana R.C. de 23 años, y quien resultó con una herida en la espalda. Se dijo también que el hombre llegó la mañana del viernes a Caborca junto con sus padres y su hermana, para celebrar el enlace matrimonial con una mujer residentes de la Perla del Desierto…Hasta el momento se ignota el motivo del ataque.

Llama arzobispo Ruy Rendón Leal a fortalecer la cultura de la paz

El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, se refirió a las situaciones de violencia que se han presentado en diversas regiones de Sonora, ante lo cual señaló la importancia de fortalecer la cultura de la paz.

“Desgraciadamente no hemos llegado al ambiente ideal, no digo sólo en Sonora, sino en todo el país. Ha habido grandes esfuerzos en la construcción de la paz, sin embargo, cuando sucede un altercado, una balacera, la muerte de personas, la desaparición de personas, eso nos aflige y nos hace concluir que la paz sigue siendo una tarea que debemos construir día con día.

No se va a lograr de un mes a otro, es un trabajo que implica el esfuerzo de cada uno de nosotros, de las familias y de las instituciones, para que poco a poco se vaya logrando esa meta”, expuso. Rendón Leal reconoció que el objetivo de traer la paz al entorno social es un punto que no se ha logrado concretar.

“No se ha logrado, pero aquí siempre lo he dicho, el responsable no es fulano de tal o tal institución, todos somos responsables, en la medida que cada quien anhele y desee la paz lo vamos a lograr. Si solamente nos lamentamos por desgracias, por hechos delictivos, por crímenes, simple y sencillamente va a seguir igual”, agregó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

