Nacerá la próxima semana una agrupación política con priistas inconformes

Las dirigencias y los militantes de los partidos políticos en Sonora aún no tienen en mente buscar a los posibles candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

Rogelio Díaz Brown, mandamás en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra reorganizando a los priistas de los 72 municipios de la entidad, luego de la división que provocó el pasado proceso electoral, en donde ninguno de los candidatos en la lucha electoral quedó al frente de su partido, nombrando por “dedazo” al actual dirigente.

Los aspirantes a dirigir al PRI estatal fueron Onésimo Aguilera (presidente) e Iris Sánchez Chiu (secretaria general) y, Zaira Fernández Morales (presidenta) y Pascual Soto (secretario general), pero ninguno de los dos grupos quedó al frente.

El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, utilizando la fuerza que le da su investidura, nombró por “dedazo”, desde la capital del país, al cajemense Díaz Brown. Con esto se demuestra que no hay esperanza, al menos mientras esté en la dirigencia nacional “Alito”, de convertir al tricolor en un partido democrático.

Cosa curiosa, tanto Onésimo, como Zaira, forman parte del Cabildo de Hermosillo, el primero como regidor y la segunda como síndica procuradora, por lo que se verán las caras cada sesión del ayuntamiento…

Estos son movimientos políticos que no dejan bien parado al PRI, porque los candidatos pidieron el voto a los militantes y, al final de cuentas, se nombra a otra persona que no tuvo nada que ver en el proceso interno. Lo que no sé cómo le hará Díaz Brown para buscar la unidad de los priistas resentidos…Mientras Zaira y Pascual, formarán una agrupación alterna.

Esta agrupación se formará con militantes inconformes del PRI estatal, sin dejar de pertenecer al tricolor…Zaira y Pascual, también seguirán siendo priistas, “al menos que nos corran”, manifestaron los priistas inconformes…La agrupación que se constituirá la próxima semana, podría llamarse Movimiento Autónomo dentro del PRI, pero vale más esperar unos días más para conocer el nombre oficial…Zaira y Pascual, aclararon, que no se trata de una corriente crítica. Este proyecto podría tener buena aceptación y convertirse en un partido político, local o nacional.

Habrá cambios en el gabinete del Gobernador Alfonso Durazo

Es probable que existan cambios dentro del gabinete del gobernador Alfonso Durazo Montaño, aunque todavía no se ha definido quién o quiénes serán removidos o trasladados de sus cargos.

El mandatario sonorense afirmó que tras el primer año de su gobierno es obligado realizar una evaluación sobre el desempeño de todas las áreas de la administración estatal, de manera que se encuentra analizando la situación para tomar una decisión.

“Sí puedo adelantar algo: hay mucha especulación. Hay muchos chismes, circulan muchos memes, muchos tweets, pero muy desatinados. Entonces estoy en el proceso, pero ese debe ser un proceso de evaluación permanente”, dijo. En ese sentido, refirió que es imprescindible llevar este ejercicio de evaluación de resultados de manera diaria, pero con una visión en el largo el plazo y sin buscar satisfacer los intereses personales.

“Así debe estar también el equipo, en evaluación permanente, y tomar decisiones. No me gustan los aspavientos, la grandilocuencia, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y yo llamo todos los días a mi equipo a tomar decisiones con sentido de Estado”, resaltó. Esto quiere decir, agregó, que deben ser acciones y decisiones que satisfagan el interés general en medida de lo posible, así como que esta sea una visión al margen de orgullos personales e institucionales.

De tal forma, Durazo Montaño afirmó que todavía no ha tomado una decisión final en este tema, pero pronto dará a conocer cuáles serán los cambios al interior de su gabinete. Cabe recordar que algunos de los perfiles que se especula podrían ser retirados de sus cargos son la directora del Instituto de Movilidad y Transporte, Lirio del Castillo; la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva; el titular del Icatson, Rodolfo Ramírez; el secretario de Economía, Armando Villa; así como el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, entre otros. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson