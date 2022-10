Deficiente la entrega de Visas del Gobierno estadounidense; tardan hasta dos años

Mientras que en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a diario se hacen largas filas para obtener el pasaporte mexicano para poder viajar a otros países, el gobierno de Estados Unidos cobra por otorgar la Visa, pero no la entrega. Desde el pasado mes de mayo familiares pagaron su Visa a través de una operación bancaria, pero hasta hoy no se tiene una respuesta positiva de las autoridades estadunidenses.

Vía internet responden que no habrá citas para tramitar Visas hasta el año 2024. Entonces, ¿qué pasa con el pago en dólares que se hizo para adquirir el documento?

Los estadounidenses le pegan una “jineteada” de dos años a millones de dólares que pagan los mexicanos para obtener la autorización para viajar a ese país…

A los mexicanos para cualquier comparación decimos: “En el otro lado, los gringos te hacen este trabajo en 15 o 30 minutos”. En el caso de trámites de Visa le están fallando a los mexicanos. No es posible que para tramitar un asunto de esta naturaleza tarden tanto tiempo, cuando ellos cuentan con las más sofisticadas técnicas para realizar las revisiones para aprobar o rechazar la solicitud…Esto no es normal.

Yo, como soy muy mal pensado, se me hace que la “jineteada” que le están pegando al dinero de los mexicanos y a los de todo el mundo es a propósito, porque no es posible que un país del llamado del “primer mundo” tenga este tipo de deficiencias. Si los Estados Unidos son el ejemplo a seguir para todos los países…

Antes no eran tan deficientes para la entrega de Visa. Le daban una cita próxima al solicitante y al poco tiempo llegaba el documento. No sé si tienen mucho trabajo los funcionarios gringos, o de plano no nos quieren darnos Visa a los mexicanos.

El gobierno de Estados Unidos debería de suspender las solicitudes de Visa por un tiempo, o en definitiva, para no cometer el delito de fraude o de abuso de confianza, porque no es posible que cobre el documento por adelantado…y en dólares, y no lo entreguen.

Si no quieren darles Visa a los mexicanos, o no tiene capacidad para atender la demanda, pues que cierren los consulados de Estados Unidos en Nogales y Hermosillo, Sonora…Es mucho tiempo dos años para obtener una cita…Los cónsules de Sonora, deben de “parar oreja”, porque a lo mejor ellos no saben.

Unos 20 mil Alumnos del Cecytes-Sonora se quedan sin clases por paro de labores

Alrededor de 20 mil estudiantes de los planteles Cecytes en Sonora no tendrán clases el día de hoy, producto al paro de labores hecho por integrantes del Sindicato de Trabajadores de Cecytes, quienes reclaman mejoras salariales y mejores condiciones laborales, indicó Ramón Antonio Gastélum Lerma.

Tras manifestarse frente de las oficinas del SAT, en el Centro de Gobierno, el presidente nacional de la Confederación Nacional de Sindicatos de Cecytes, dijo que el día de hoy miércoles 19 de octubre, habrá un paro nacional en todos los planteles de Cecytes, debido al incumplimiento en exigencias por parte del Gobierno Federal, en la reasignación de 440 millones de pesos, para mejoras salariales y de infraestructura educativa.

“Son alrededor de 500 mil alumnos a nivel nacional, y la afectación aquí en Sonora serían de alrededor de 20 mil alumnos; el llamado es a los padres de familia, que ellos están padeciendo también de las inclemencias de la falta de recursos, ellos ven cómo hacen falta mesabancos, cómo hacen falta aires acondicionados”, detalló.

Anteriormente, se había acordado con el Gobierno Federal que esos 440 millones de pesos se utilizarían para mejorar las condiciones de los sindicalizados de Cecytes, afirmó Gastélum Lerma, sin embargo, añadió que no se ha facilitado tal recurso, y por eso tomaron la decisión de realizar medidas más fuertes como el paro de labores a nivel nacional.

Supervisa Toño Astiazarán demolición de espacio insalubre y de inseguridad

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, supervisó el inicio de demolición de una casa abandonada en la colonia Centenario abonando a la seguridad de residentes de la zona. Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), comentó que desde hace muchos años se tenía la petición de parte de vecinos de alrededor de la vivienda, ubicada en la esquina de Doctor Aguilar y Campodónico, porque era punto de reunión de personas que ahí se ocultaban o quemaban materiales.

“Comentaron algunos vecinos que se llegaron a reunir hasta 25 personas en este lugar, entonces sí era un peligro tanto para quien vive alrededor como para los que transitaban por aquí”, explicó Corro Ruiz. La funcionaria precisó que fue un proceso muy largo por parte de los dueños del predio y de la casa, con quienes se llegó a un acuerdo en el que firmaron la autorización para poder demoler la vivienda de alrededor de 70 años de antigüedad y 25 años en abandono.

“Vamos a dejar el espacio limpio para que los dueños del predio tomen posesión del terreno, lo cerquen y vean de manera personal qué se va a hacer con él”, mencionó. Este martes iniciaron los trabajos de demolición que tardarán aproximadamente una semana y media para retirar todo el material; se acordonará el área para que no transiten peatones cerca del inmueble; todas las acciones corren a cargo del Ayuntamiento con maquinaria y personal propio de CIDUE…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

