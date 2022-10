Un buen informe de gobierno el presentado por el Gobernador ante el Congreso del Estado

En cumplimiento al mandato constitucional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó ante diputadas y diputados del Congreso del Estado el informe correspondiente a su primer año de gestión, donde destacó el cumplimiento de los principales ofrecimientos hechos a la ciudadanía sonorense, principalmente en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad, y política social.

Acompañado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el mandatario estatal se apersonó ante el recinto legislativo para presentar el documento que detalla el estado que guarda la administración pública en la entidad.

Al dirigir un mensaje a la ciudadanía con motivo de su Primer Informe de Gobierno, desde el Auditorio Cívico del Estado, ante representantes del sector empresarial, presidentas y presidentas municipales, medios de comunicación, e integrantes de la sociedad civil, el gobernador Durazo Montaño destacó que al arribar a la administración pública estatal ha trabajado a ras de suelo, construyendo un gobierno digno que merezca el respeto de la sociedad por su entrega, apertura, y compromiso social, brindando esperanza a los que menos tienen.

“En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, que su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora. Que Sonora será una tierra de oportunidades. Que Sonora ya no estará al servicio de una élite. Que Sonora es grande y será más. Sepan que Sonora es para todas y todos, y no más para unos cuantos. ¡Viva Sonora!”, indicó.

En el rubro de educación, Durazo Montaño destacó la inversión, durante el primer año, de 489 millones de pesos para rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en planteles escolares; en tanto que se recibió un respaldo por parte del Gobierno de México, por el orden de los 641 millones de pesos, a través del programa La Escuela es Nuestra, con el que se benefició a un total de mil 913 planteles; más del doble respecto al año anterior.

También anunció la entrega de uniformes escolares para 468 mil alumnos de educación básica, con una inversión histórica de 506 millones de pesos. Resaltó el programa de becas más grande de la historia del estado, que ha entregado recursos a más de 73 mil estudiantes, con apoyos superiores a los 500 millones de pesos. Y para adaptar la enseñanza a la era digital, se inició el programa piloto de entrega gratuita de mil 828 tabletas para facilitar el pleno acceso a la educación, cifra que incrementará a 50 mil en 2023.

“Este gobierno reconoce a la educación como la gran igualadora de las oportunidades sociales. Este gobierno reconoce a la educación como a la gran igualadora de las oportunidades profesionales. No es el dinero, es la formación. Quien tiene dinero puede hacer un mejor negocio, pero compitiendo por un espacio profesional, muy probablemente lo obtendrá aquel mejor formado. Por eso la educación como igualadora de las oportunidades sociales. Si no fuera así, dicho con todo respeto, yo no tendría nada que hacer en la gubernatura del estado. Pero es gracias a la educación… pública y gratuita”, señaló.

En materia de salud, el mandatario sonorense destacó la rehabilitación de centros de salud, en especial en las comunidades más vulnerables de la entidad; la puesta en marcha del nuevo Hospital General del Estado; así como el acuerdo alcanzado con IMSS – Bienestar para la reconversión de las antiguas instalaciones del viejo Hospital General en un hospital universitario.

“Impulsamos un plan histórico para rescatar las 375 unidades de salud que tiene el estado. En los primeros meses de gobierno se firmó un convenio de inversión con el Insabi por 203 millones de pesos para la rehabilitación y remodelación de 150 centros de salud, de los cuales 100 ya fueron concluidos y 50 se terminarán antes del 15 de diciembre. Lo importante es que priorizamos aquellas localidades apartadas a las que ningún gobierno había volteado a ver y, con ello, garantizar, servicios de salud gratuitos a quienes más lo necesitan, objetivo medular de la Cuarta Transformación”, comentó.

Todos los informes de gobierno son buenos, porque se informa lo puro bueno: Cantinflas

En unos de los informes de Gobierno de Sonora, el exgobernador, Alejandro Carrillo Marcor, invitó al acto a su amigo Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas y, al término de la lectura del documento, los reporteros le preguntamos al gran mimo de México, que si qué le había parecido el informe y este respondió: “Muy bueno, porque todos los gobernadores informan lo puro bueno de sus administraciones”. Y, por supuesto, Cantinflas tenía razón…He presenciado algunos informes de Gobierno y ningún mandatario ha hablado de las fallas de sus administraciones.

