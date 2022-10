Hacen falta sanciones fuertes para automovilistas que no respeten espacios de discapacitados

Hacen falta sanciones más fuertes para todos los automovilistas que no respeten los espacios para personas discapacitadas, ya que, al parecer, o no se aplican multas, o estas son muy “blandas”.

A muchos conductores de vehículos no les gusta caminar y prefieren invadir los lugares exclusivos para autos con placas que traen la figura de una silla de ruedas. Todas las personas que manejan vehículos saben perfectamente que no deben de estacionarse en los lugares de franja azul y con rampa para que puedan subir y bajar las personas que por necesidad utilizan sillas de ruedas.

Estos espacios de color azul se encuentran, principalmente, en el centro de la ciudad de Hermosillo, así como en el área del Centro Cívico, lugar en donde se ubican los palacios de Gobierno y Municipal, Catedral, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal del Supremo de Justicia de Sonora y varias oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Asimismo, en el Centro de Gobierno, ubicado en el Vado del Río de Sonora. También en los grandes centros comerciales y en todo lo ancho de la ciudad capital…Muchos de los automovilistas no respetan.

No sé cuántas empresas haya en Hermosillo que se dediquen a prestar el servicio de grúas, pero creo que no alcanzarían para levantar a tantos vehículos invasores de espacio para incapacitados. Estos casos de dan en Hermosillo, pero en todos los municipios de Sonora tienen los mismos problemas…

Tengo reportes de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales y Caborca, pero estoy seguro de que San Luis Río Colorado, entre otros, sufren del mismo mal…Aunque son odiosas todas las comparaciones, pero nomás cruzamos la línea fronteriza con EEUU, respetamos todas las leyes.

Dicen que es cuestión de cultura, de educación, pero creo que no. Todos sabemos lo que no se debe de hacer. Nuestros padres no lo recalcan desde que nacemos, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando lo hacemos estamos seguros de que no lo debemos de hacer, sin embargo, lo hacemos.

Es cuestión de responsabilidad ciudadana, por eso sugiero multas más fuertes, porque desgraciadamente, todo lo que afecte a nuestro bolsillo nos hace reaccionar. El Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo tiene la última palabra, al igual que en otros municipios.

La meta Astiazarán es reparar 300 mil baches para fin de año en Hermosillo

Para acelerar el rescate de vialidades en Hermosillo, gran parte de ellas afectadas por las intensas lluvias recientes, el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, anunció que se triplicó el número de trabajadores para bacheo, y contar con 27 cuadrillas laborando de lunes a sábado.

En un mensaje dirigido a los hermosillenses, consideró las precipitaciones como una situación extraordinaria que requiere medidas urgentes como el incremento de empleados de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) con el fin de alcanzar la meta de 300 mil baches reparados a fin de año.

“Una situación extraordinaria, requiere de medidas urgentes. Nos ha llovido como nunca en los últimos 12 años y sí, nos va a ayudar muchísimo. Al mismo tiempo, así como en las casas salieron goteras y humedad en las paredes, debajo de las calles está la enorme cantidad de agua que reventó tuberías y remojó la tierra sumándole a nuestra ciudad miles de baches”, explicó.

De acuerdo al balance de los últimos dos meses, se ha trabajado en 26 nuevas calles, 22 recarpeteos y 3 mil baches reparados por semana, esto a través de un programa emergente que opera de día y noche en las calles de la ciudad capital.

Astiazarán Gutiérrez invitó a la población a consultar bachometro.hermosillo.gob.mx para confirmar cada bache reparado por el Ayuntamiento de Hermosillo, se especifican los puntos de reparación, así como también, el total de metros cuadrados cubiertos que hasta el momento superan los 242 mil.

Muchos anuncios de inversiones millonarias y los salarios están “congelados”

La inversión del estado en el fomento de las actividades económicas debe mantenerse firme para generar oportunidades de desarrollo que se traduzcan en trabajo bien remunerado, por lo que el Gobierno de Sonora hace lo propio para poner a disposición de los pequeños mineros de la entidad facilidades que den valor agregado a su producción, informó Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo explicó que actualmente la minería es una de las actividades económicas más importantes en la entidad, que contribuye con cerca del 11.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, a lo que debe sumarse aún su cadena de proveeduría, tanto de bienes como de servicios, la cual también representa una derrama económica de alta relevancia.

Sin embargo, expuso, pese a la importante derrama económica que representa el sector minero en Sonora, al cierre de 2021 el ramo perdió una preponderancia por arriba del 2 por ciento en su participación en el PIB del estado, por lo que existe la necesidad de impulsar no solo a las grandes industrias, sino a los pequeños mineros que juntos representan el grueso de las operaciones extractivas en Sonora.

Con esto en mente, por medio de la Secretaría de Economía, se destinó una inversión de más de 22 millones de pesos para la recuperación y puesta en funcionamiento de una planta de beneficio para minerales en el municipio de San Javier, misma en la que se podrá procesar la producción de 48 pequeñas minas de las 50 que existen en la entidad.

“Esta planta de beneficio es de propiedad del gobierno del estado y estaba concesionada, estaba en manos de un particular y ahora la vamos a poner al servicio de los pequeños productores”, dijo…

Ojalá que con tantos anuncios de inversiones millonarias hechos por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se reflejen en el bolsillo de los sonorenses. Los salarios siguen estancados, tanto en el Gobierno del Estado con en el sector privado. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson