Asegura Alfonso Durazo que nadie tiene derecho de bloquear la carretera 15

Esperemos que el Gobernador Alfonso Durazo Montaño cumpla su promesa de liberar la carretera de “cuatro carriles” y no permitir los bloqueos desde Estación Don, en los límites con el estado de Sinaloa, hasta Nogales, municipio fronterizo con los Estados Unidos. La orden debe de ser pareja, porque se da el caso de grupos privilegiados de la tribu Yaqui que llevan no 10, sino muchos años más, cobrando a todos los usuarios de la rúa que cruzan su territorio. Los yaquis tienen sus leyes y costumbres internas y no respetan las disposiciones de los gobiernos federal y estatal.

Esto lo saben las autoridades y los usuarios que tienen la necesidad de cruzar por territorio yaqui. En ocasiones cobran cuota y, cuando están de buenas, piden una cooperación “voluntaria”. Dentro de las comunidades de los ocho pueblos yaquis, no todos se rigen por las reglas que imponen los gobernadores de los pueblos, menos por las leyes del estado…

Los Yaquis llevan años cobrando y lo seguirán haciendo, al menos que haya llegado a un buen acuerdo con el gobernador Durazo Montaño con ellos…Por lo pronto ayer no se vieron retenes entre Guaymas y Hermosillo.

No sé si entre Empalme y Cajeme, que es en donde se ubican los ocho pueblos yaquis, pero ya habrá lectores que nos digan cuál es la situación que guarda esa región. Una cosa curiosa, solo son los yaquis los que nos respetan las leyes de los tres niveles de gobierno, el resto de las tribus sí, entre ellos los mayos, seris, guarijíos, pápagos, pimas, entre otros. Ojalá el gobernador Durazo haga entender a los yaquis de que deben de respetar las leyes como ciudadanos sonorenses, mexicanos…El gobierno de Sonora debe de tener una buena relación con todas las tribus.

Detenidos por bloqueo de carretera federal podrían ir a 7 años de prisión: Fiscal

Por otra parte, al quedar detenidas 27 personas ante la fiscalía general de la República, durante los operativos para liberar de los bloqueos de la carretera federal México 15, la Fiscal General de Sonora, Claudia Indira Contreras, reveló que los implicados podrían obtener una pena de tres meses a siete años de prisión. Señaló que, con la entrada en vigor del Artículo 533 de la Ley de Vías General de Comunicación en febrero, se facilitó para las autoridades actuar contra los boteos que se realizaban de manera ilegal en territorio yaqui.

“Anteriormente no teníamos en la Ley un tipo tan claro en el que estableciera que esas conductas, que hemos visto por muchos años en cuanto a los bloqueos y, a estar boteando, y definiera si era del fuero federal o fuero estatal”, indicó. Aclaró que las sanciones van de tres meses a siete años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes dañen, alteren o destruyan las vías generales de comunicación o medios de transporte.

Y para aquellos que interrumpan la construcción de dichas vías, o que obtengan un lucro al obstruir el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje en su totalidad o parcialmente… Después de reconocerse por la Fiscal General que el tema de bloqueos en el tramo de Guaymas-Ciudad Obregón, no se habían implementado operativos coordinados para eliminarlos al no contar con una ley para actuar conforme a derecho.

Deja Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía; AMLO niega diferencias con ella

Tatiana Clouthier Carrillo dejó la Secretaría de Economía, anunció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia matutina el mandatario dio a conocer la decisión de Clouthier de dejar el cargo y afirmó que no salía por la “puerta de atrás”. “Ella va a continuar con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulso al desarrollo”, dijo López Obrador.

Clouthier Carrillo leyó una carta que envió al mandatario en donde afirmó que su oportunidad de sumar al equipo se agotó. “Mi oportunidad de sumarme al equipo está agotada, me paso a la porra. Quisiera decir mucho más, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias”, dijo. Luego, la ahora exfuncionaria, abrazó al Presidente y le dio un beso, sin que el mandatario la abrazara.

López Obrador destacó que le insistió, a quien también fuera su coordinadora de campaña en 2018, que se quedara en el cargo. “Como ella mismo lo explicó es un asunto personal. Lo que vamos a hacer es difundir la carta, subirla…Tatiana, ya lo dije es una mujer con principios, recta y con criterio”, dijo. El mandatario fue cuestionado sobre la razón por la cual no abrazó a Clouthier cuando ella se despidió para retirarse de la conferencia esta mañana, a lo que contestó que no se dio cuenta.

Sobre quién asumirá el cargo en la Secretaría de Economía, el Presidente precisó que será mañana (hoy) cuando se realice el anuncio. “Por respeto a Tatiana vamos a esperar y mañana vamos a dar a conocer quién va a sustituirla. Hoy no era conveniente por respeto a ella, la idea era hacerle un homenaje”, indicó.

El Presidente afirmó que no hubo diferencias con Clouthier por las decisiones tomadas en el plan antiinflacionario u cualquier otra decisión.

Tatiana Clouthier fue nombrada en el cargo por el Presidente de la República en diciembre de 2021 y tomó posesión en enero 2022 para relevar a Graciela Márquez Colín…Así es la política, nunca se sabe en realidad del porqué se renuncia a un puesto tan importante. O si la corrieron o, le “pidieron la bola”, diciéndolo en términos beisbolísticos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

