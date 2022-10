Nos comentan que la “cuatro carriles” está llena de baches en el tramo Nogales-Hermosillo

Después de tantos días de lluvia, muchas personas se quejan por las malas condiciones en que se encuentran las ciudades, principalmente las calles, avenidas y bulevares.

Me comentan unos familiares que vinieron de Tucson el fin de semana, que también la carretera 15 México – Nogales, en el tramo Hermosillo-Nogales, se encuentra llena de baches y hoyancos, poniendo en riesgo de sufrir accidentes a los usuarios de esta vía, mejor conocida como la “cuatro carriles” de Sonora.

En Hermosillo parece que, en lugar de bachear, sembraron más baches, pero somos testigos de que las brigadas de trabajadores del Ayuntamiento no han dejado de tapar los hoyancos provocados por los recientes aguaceros que han azotado el municipio…

Ya no son los conocidos baches que todos conocemos, esto se han convertido en hoyos profundos que afectan las carrocerías de los vehículos más resistentes que circulan en nuestra capital sonorenses.

En estos destrozos provocados por la madre naturaleza, por las constantes lluvias acompañadas por fuertes vientos huracanados, granizos del tamaño de una peloto de béisbol, con muchos truenos y relámpagos, las autoridades no pueden hacer mucho, porque los fuertes aguaceros que se han registrados en los últimos días en Hermosillo y Sonora, nunca se había presentado. Esto lo dicen expertos de la Comisión Estatal del Agua, que son los que llevan datos de estos fenómenos.

En lo personal he presenciado muchos fenómenos de esta naturaleza, y nunca había visto uno parecidos como el del pasado martes en Hermosillo. Además, fue por la tarde y todo mundo lo pudo admirar; otros se morían de miedo al ver tanta agua caer del cielo…

La mayoría de las personas le tienen miedo a los rayos y truenos, más cuando no se sienten seguros en los lugares en donde los agarró la lluvia. También, los residentes en casa de cartón y de otro material.

Sin embargo, son raras las personas que mueren a causa de recibir un rayo en su cuerpo. De hecho, no hay datos que nos digan con precisión de cuántos fallecimientos ocurren en el año.

En Hermosillo casi no llueve en el año o, casi no llovía. Dicen que ahora con el cambio climáticos es posible que las cosas cambien y, que en lugares que llovía mucho, en el futuro no lloverá. Lo mismo pasará con el clima, en donde hace calor, hará frío y, viceversa. Me imagino con abrigo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios-

