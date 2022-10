Empatan el TRI Femenil y Chile 1-1

Pese a los pocos días con el combinado nacional, el estratega aseguró que durante el duelo puedo apreciar algunas características que busca en su equipo

La Selección Mexicana Femenil empató a uno con su similar de Chile en el primer duelo de la nueva era comandada por el estratega Pedro López.

Con goles de Daniela Zamora para el cuadro chileno y Diana Ordóñez para el equipo mexicano, el Tri vio sus primeros minutos de la mano del laureado timonel español.

A pesar de los pocos días de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, López aseveró que durante el partido se pudieron ver chispazos de la identidad que pretende plasmar en el combinado nacional, sin embargo, no quedó conforme con el resultado, aunque sí lo hizo con el desempeño de sus jugadores.

“No es el resultado que hubiera soñado, con tantos parones e interrupciones para brindar atención médica no es lo más bonito, pero desde el minuto uno tratamos de tener la iniciativa, la posesión del balón donde brillara la calidad de nuestras jugadoras, ellas fueron generosas en el esfuerzo y dejaron todo en el campo. Pero no estoy del todo feliz porque el resultado no acompaña el esfuerzo de nuestras jugadoras”,señaló.

Anteponiendo la disposición que mostraron las jugadoras en el duelo llevado a cabo dentro de las instalaciones del Club América, el estratega añadió:

La disposición de jugadoras es la ideal para conseguir objetivos, tenemos talento y capacidad de hacer un equipo fuerte.

“Buscamos que los mexicanos se sientan atraídos e identificados con este equipo. Nos han castigado detalles pequeños, pero en la balanza hay que dar el horabuena a las jugadoras por su talento y entrega, el partido de hoy no se merece en empate”.

López lamentó no haber podido observar durante el encuentro a todas las jugadoras convocadas, aunque dejó en claro que se avecinan fechas clave para la Selección Nacional Femenil, en donde espera que la competencia interna se viva con la misma intensidad que esta, su primera semana a cargo del equipo.

“Me alegro por las que han debutado para tener esa ilusión de estar en selección y las que no han podido participar hay que darles las gracias y esperar a la siguiente oportunidad para que puedan volver a buscar minutos con su selección”.

Por su parte, Kenti Robles, una de las jugadoras referentes del cuadro tricolor, afirmó que el equipo arranca esta nueva etapa con energías renovadas.

“Con la llegada de Pedro estamos muy ilusionadas, hemos trabajado poco, apenas días pero vamos a ir creciendo. Tenemos ganas de aprender y vamos a mirar hacia adelante.

“Él tiene la fe en nosotras, eso es muy importante y cree en nuestras capacidades, trabajamos para poner lo mejor de cada una en el campo. Algo que caracteriza a México es el trabajo y las ganas, todas estamos con la convicción de sudar esta camiseta y con trabajo estar donde debemos estar”, comentó.