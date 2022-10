Emociona a Rihanna presentarse en el Super Bowl

La intérprete mencionó que se siente nerviosa, pero también está emocionada por subir al escenario

La cantante Rihanna al fin rompió el silencio sobre su inesperado regreso a la música y su esperada actuación en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2023.

La intérprete mencionó al medio TMZ que se siente nerviosa, pero también está emocionada por subir al escenario.

También dio un guiño a que su pareja, el rapero A$ap Rocky podría subir con ella al escenario, y eso no es todo pues revelaron que suenan aproximadamente 50 nombres de artistas que podrán acompañar a RiRi al evento, pues ha colaborado con muchos músicos y cantantes.

Este espectáculo marcará su gran regreso a la música, pues han pasado seis años desde que lanzó su último álbum Anti, en 2016.

“Rihanna nunca tuvo la intención de tomarse un descanso tan largo, así fue como resultaron las cosas. Todo lo que hace es teatral y creativo: todos sus desfiles de moda, su libro, su maquillaje, todo es parte de su arte”

“Sin duda tiene mucho que arreglar en este momento, pero dará el mil por ciento. Se asegurará de que cada detalle sea perfecto”, mencionó una fuente cercana a la intérprete de ‘Diamonds’.

No es la primera vez que buscan a Rihanna para encabezar el medio tiempo del Super Bowl pues en 2019 se lo habían propuesto pero se negó por acto de solidaridad con el ex mariscal Colin Kaepernick, quien se hincó durante el himno de los Estados Unidos a modo de exigir justicia racial, en 2016.

El Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show se llevará a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero.