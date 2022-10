Eliminan obligatoriedad de cubrebocas en sitios cerrados

Los nuevos lineamientos indican que tampoco es obligación que las personas estén vacunadas para regresar a trabajar

El Gobierno de México eliminó la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados, pero donde hay sana distancia, de acuerdo con los nuevos Lineamientos para la Continuidad Saludable de las Actividades Económicas ante Covid-19, elaborado por el IMSS.

En los nuevos lineamientos se establece la recomendación de portar el cubrebocas cuando no exista la sana distancia.

Asimismo, la nueva normativa establece que en ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para retornar a sus labores, y que, pese a que es deseable que todas las personas estén vacunadas, eso no es impedimento para no retornar a una actividad presencial.

El Comité de Nueva Normalidad, conformado por las secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social y el IMSS, actualizó los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19, los cuales fueron publicados en el sitio oficial coronavirus.gob.mx.

En el documento también se establece que los tapetes desinfectantes y filtros sanitarios deben retirarse porque no existe evidencia de que funcionen.

Entre otros lineamientos, se sugiere conservar el uso de cubrebocas en espacios cerrados que no se encuentren ventilados o cuenten con poca ventilación.

En tanto, se estableció que se puede omitir su uso en personas que no compartan el lugar físico de trabajo, al tomar bebidas o consumir alimentos o con trabajo físico intenso.

De acuerdo con el documento, se sugiere el uso del cubrebocas en todo momento a personas que decidieron no vacunarse o inmunodeprimidos, o que comparten el mismo lugar físico de trabajo en lugares mal ventilados.

Piden autoridades evaluar casos especiales para uso de cubrebocas

Los lineamientos especifican que los casos especiales se tendrán que valorar de manera individual.

“Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de Sars-CoV-2, como las personas trabajadoras del cuidado de la salud, que realizan procedimientos que generan aerosoles, deberán usar cubrebocas N95 (o su equivalente), guantes, bata y protección de ojos”, se dijo.

Se especificó que para reducir el riesgo de contagio, las personas empleadoras podrán distribuir cubrebocas (mascarilla quirúrgica) entre la población trabajadora, supervisando el uso correcto, cubriendo nariz y boca.

“No se recomienda el uso de mascarillas de válvula, toda vez que no disminuyen la transmisión por Covid-19”.

A empresarios se recomienda designar un comité o persona responsable, quien en sus instalaciones implemente, dé seguimiento y supervise medidas que ayuden a la reducción de riesgos dentro en el ámbito laboral, los cuales son valorados en la Estrategia Nacional de Entornos Laborales y Seguros de la Secretaría de Salud