Echan Toluca a las Águilas del América

Ayer los Diablos lograron un empate (1-1) y con ello avanzan a la final del torneo Apertura 2022

El América tuvo el adiós más cruel. Su torneo de cuento de hadas terminó ante el ahora finalista Toluca y debido a la intervención del VAR, que al (90’+2′) invalidó el gol de Henry Martín que le daba a los azulcremas el pase al juego por el título.

El Estadio Azteca era un pandemonio. Suplentes y titulares dejaban a Henry en la base de una montaña humana, hasta que el arbitraje tomó la más brava de las decisiones, fundamental para el 1-1 (3-2 global) con el que los escarlatas buscarán la undécima.

Surgió por fin el equipo que frenó al que hasta ahora era el mejor del torneo. El gol de Jorge Torres Nilo fue decisivo para que los Diablos Rojos estén nuevamente en una Final, que no disputaban desde hace cuatro años.

El Toluca es un cuadro muy hecho, de esos que en el barrio llaman “cancheros”. No le importó frenar al América con faltas cuando fue necesario ni perder tiempo para jugar con el aspecto emocional de los azulcremas.

Rara vez se ve al Estadio Azteca hervir antes del silbatazo inicial como anoche. Al minuto 79′, el sonido local intervino con la petición “¿Quién quiere una Final? Anotemos el gol desde la grada”.

Sólo que al América ya le pesaban todas las opciones falladas, en particular el mano a mano de Brian Rodríguez y una palomita franca de Álvaro Fidalgo. El equipo estaba vivo por aquel tanto de Alejandro Zendejas al 35′, pero no pudo abrir a un equipo que ya desde el minuto 10 del segundo tiempo buscaba ganarle segundos al cronómetro.

Toluca sabía que enfrente estaba el equipo que marcó récord de goles en una serie de Liguilla (11) y que vapuleó a Cruz Azul (7-0), el que no tuvo rival en el torneo hasta el pasado miércoles en el Nemesio Diez, cuando perdió la racha de 14 juegos sin derrota.