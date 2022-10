Dudan que “El Tacatito” asista el Mundial

Jorge Sampaoli ve complicado que Jesús Corona compita en Qatar; deja la responsabilidad a los médicos

A pesar de que este miércoles el técnico del Tri, Gerardo Martino, anunció a Jesús Manuel Corona como uno de los integrantes de la lista de 31 elementos que viajarán a Girona para la última gira de la Selección Mexicana de cara Mundial de Qatar 2022, el panorama para “El Tecatito” aún es incierto.

Luego de que el pasado 19 de agosto Corona sufriera una fractura de peroné y de ligamentos del tobillo izquierdo durante una sesión de entrenamiento con el equipo, el jugador ha evolucionado de manera favorable en su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, el actual técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmó que es complicado que Corona se recupere en tiempo y forma para ver acción en la justa mundialista.

“El Tecatito” va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o el 2 de diciembre. No veo, por el informe médico, que pueda tener esa posibilidad. Me manejo mucho con lo que me dicen los médicos, la evolución es buena, pero fue una lesión muy grave y adelantarlo sería riesgoso”, mencionó.

A diferencia de Raúl Jiménez, el Sevilla optó por rehabilitar a “El Tecatito” en sus instalaciones, en tanto que el del Wolverhampton lo hace desde hace días en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección Mexicana y con el aval del equipo inglés.

Será hasta después del fin de semana del 14 de noviembre cuando los jugadores que militan en Europa sean liberados por sus equipos para integrarse a las concentraciones nacionales, justamente esa fecha es el límite para entregar a la lista final de 26 jugadores que asistirá a Qatar representando a México.

“Sinceramente no lo sé, sé que el jugador le gustaría estar en el Mundial, y que el grupo de jugadores mexicanos también les gustaría que él esté, pero sinceramente no lo puedo ayudar, si pudiera yo lo ayudaría. Es responsabilidad del médico determinar si puede o no”, indicó.