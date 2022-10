Dirigirá Martin Scorsese serie televisiva

Será también productor ejecutivo de los dos primeros episodios de una serie que desarrolla Miramax Televisión

Martin Scorsese será productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios de una serie basada en Pandillas de Nueva York que desarrolla Miramax Televisión.

Según informó Deadline, la nueva adaptación del drama, que toma como fuente e inspiración el libro homónimo de Herbert Asbury publicado en 1927 y que serviría como base para la película “Pandillas de Nueva York” de 2002, de Scorsese, no se centrará en los mismos personajes que la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz.

El libro de no ficción de Asbury sigue a las pandillas rivales de la ciudad de Nueva York de finales del siglo XIX.

En 2013, se desarrollaba una adaptación televisiva diferente de Pandillas de Nueva York con Scorsese adjunto. Esa serie habría explorado el crimen y las pandillas que existían en otras ciudades como Chicago y Nueva Orleans durante el siglo XIX, sin embargo, el proyecto nunca se hizo realidad.

Scorsese tiene un gran interés en el crimen durante los años 1800 y 1900, ya que fue productor ejecutivo en Boardwalk Empire y actualmente también está encargado de producir la adaptación cinematográfica de Hulu de la novela superventas de Erik Larson en 2003 “El Diablo en la Ciudad Blanca.

El cineasta ganador del Óscar dijo que Pandillas de Nueva York se convertiría en una serie de televisión cuando se anunció la adaptación no realizada y dijo que la época en Estados Unidos resaltada en la obra es rica en personajes e historia y que por esa razón no se pudo explorar por completo en su filme de casi tres horas.

“Una serie de televisión nos permite el tiempo y la libertad creativa para dar vida a este mundo colorido, y todas las implicaciones que tuvo y aún tiene en nuestra sociedad”, dijo Scorsese.