Destaca avance de la transformación el gobernador Alfonso Durazo Montaño

Al rendir su primer informe de trabajo, dijo que encabeza un gobierno progresista que reivindica a los más necesitados y con plena coherencia con las luchas históricas y los principios de la 4T

Vamos a recuperar la paz en el estado, se tiene la voluntad de imponerse a la inseguridad por la vía de la legalidad y atención de las causas profundas que generan, no habrá jamás un solo acto de represión, pero es obligado meter orden, dijo el mandatario estatal Alfonso Durazo Montaño al rendir su primer informe de gobierno y destacar los avances de la 4T.

Momentos después de entregar en el Congreso del Estado el primer informe de gestión, en que plasma lo que heredó, lo realizado y los retos por atender, el mandatario estatal dio un mensaje alusivo al trabajo realizado durante un año en el estado ante mil invitados, destacando la presencia del Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Nunca se ha planteado resolver la inseguridad exclusivamente por la vía punitiva, se hace uso de todos los recursos legítimos del estado, abundó el Jefe del Ejecutivo Estatal al hacer mención también sobre las personas desaparecidas y la angustia de las familias, reconociendo el esfuerzo que realizan.

Reiteró que encabeza a un gobierno progresista que reivindica a los más necesitados y con plena coherencia con las luchas históricas y los principios de la curta transformación y el gobierno de Andrés López Obrador.

Sonora conoció por décadas el predominio de un grupo político que se condujo con la superioridad del Gobierno del estado cuando se maneja a discreción, se gobernó por 30 años bajo el modelo del estado traficante, visto como botín de guerra, ahora es inaceptable gobernar de esa manera, abundó.

Respecto a las finanzas públicas, subrayó que se avanzó en medio de la ruina en que se recibió la administración, con una quiebra total y una estructura administrativa obesa, apretándose el cinturón, sin crear o incrementar nuevos impuestos; además, se pagó anticipadamente créditos de corto plazo por 2 mil 600 millones de pesos contratados para cubrir sueldos, pensiones y aguinaldos a finales del 2021.

“No hipotecaré el futuro de las próximas generaciones, toda deuda solicitada por el gobierno del estado la pagaremos antes de finalizar mi gobierno, es propósito que al cierre de mi administración el saldo de la deuda pública no sea superior al porcentaje del PIB estatal que representaba al inicio de mi gobierno”, añadió.

Ante representantes del sector empresarial, presidentas y presidentas municipales, medios de comunicación, e integrantes de la sociedad civil, el gobernador Durazo Montaño destacó que al arribar a la administración pública estatal ha trabajado a ras de suelo, construyendo un gobierno digno que merezca el respeto de la sociedad por su entrega, apertura, y compromiso social, brindando esperanza a los que menos tienen.

“En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, que su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora. Que Sonora será una tierra de oportunidades. Que Sonora ya no estará al servicio de una élite. Que Sonora es grande y será más. Sepan que Sonora es para todas y todos, y no más para unos cuantos. ¡Viva Sonora!”, indicó.

Respaldo presidencial

Con la representación del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que el gobernador Durazo Montaño conoce las problemáticas de la gente, ya que ha recorrido frecuentemente todo el territorio, brindando atención personal a cada problemática que existe en las poblaciones sonorenses.

“Alfonso sueña, diseña, y construye un mejor Sonora. Recorre y conoce el territorio porque tiene claro, desde hace décadas, que el camino hacia la consolidación de una democracia plena pasa por construir el poder desde abajo y con el pueblo. Somos hombres y mujeres de palabra, dedicamos décadas a construir la confianza popular que acabó por darnos, gracias al liderazgo y tenacidad de Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de atender y resolver las injusticias más profundas. Y no cesaremos en esa tarea”, destacó.