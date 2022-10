Desmiente video Paulina Rubio sobre situación bochornosa en la playa

Asegura que las imágenes donde se le ve haciendo del baño es fotomontaje

Paulina Rubio desató críticas hace unos días debido a que se filtraron unas imágenes en las que se le ve haciendo del baño en una playa de España y limpiándose son rocas.

La cantante fue duramente criticada por utilizar un lugar público como inodoro, pues al parecer bien pudo aguantarse hasta llegar a un sanitario público.

Para callar estas críticas, Paulina Rubio salió a defenderse y dijo que las imágenes que se hicieron virales en realidad son un fotomontaje.

“Yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí cago… no me achicopalo de lo grotesto que es el ‘circo romano’, me siento hasta importante, la verdad”.

Comentó que las imágenes no son de su persona, ya que ella ni siquiera está en playas europeas, si acaso disfruta de Miami, pero que ahí no hay rocas con las cuales limpiarse.

“Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”.

En declaraciones al medio, aseguró que pese a los malos comentarios sus hijos están bien protegidos, pues les controla el tiempo que pasan en dispositivos móviles.

“Los traigo en chinga, les doy poco del social media. La verdad, nuestra realidad comienza muy pronto”.

La llamada “Chica Dorada” comentó que ya trabaja en un nuevo proyecto musical, letras que surgieron a raíz de que se alejó de las redes sociales tras la muerte de su mamá, Susana Dosamantes.