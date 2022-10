Denuncian a Belinda por tener animales exóticos

Supuestos vecinos de la intérprete acusaron la presencia de animales como dos monos araña y una cacatúa alba, caracterizada por estar en peligro de extinción

La cantante Belinda fue acusada por presuntamente poseer animales exóticos en su domicilio ubicado en Pedregal, Ciudad de México.

Medios locales reportaron una denuncia de supuestos vecinos de la intérprete de “Luz Sin Gravedad”, quienes acusaron la presencia de animales como dos monos araña y una cacatúa alba, caracterizada por estar en peligro de extinción, en el domicilio de Belinda.

De acuerdo con los reportes, la cantante habría recibido la visita de elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), quienes no se encontraron con los monos araña denunciados, pero sí con el ave exótica.

Un documento publicado por Telemundo, presuntamente emitido por la Profepa, reveló que la cacatúa fue decomisada debido a que Belinda no presentó los permisos correspondientes para tener al ejemplar en su casa.

Aunque no se tienen más detalles sobre cómo ocurrió la inspección de la Profepa, el programa “Hoy Día” informó que fue Ignacio Peregrín, hermano de la cantante, quien recibió a los elementos en el domicilio.

Esta no es la primera vez que Belinda muestra interés por los animales exóticos. La también empresaria se ha apoyado de diversas especies para la creación de diversos proyectos como portadas de sencillos y videos musicales, donde ha aparecido con especies como leopardos, serpientes, águilas y monos.

Un ejemplo claro de este caso es el videoclip del tema “En el Amor Hay que Perdonar”, donde la cantante aparece acompañada de animales exóticos desde una playa. Este video salió a la luz hace 10 años y actualmente contabiliza 44 millones de visualizaciones.

Lo anterior sin contar algunos posteos de Belinda en redes sociales, donde ha compartido autorretratos con monos araña y un león que poseía.

Cabe resaltar que en 2017, Belinda publicó un clip en Instagram para despedir a su león Romeo, el cual donó al Zoológico de Chapultepec.

Hasta el momento, la cantante no ha declarado nada respecto a la supuesta denuncia en su contra.