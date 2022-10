Demandará Verónica Castro a youtubers por daño moral

La actriz también emprendió acciones legales por violencia digital y mediática luego de que la acusaron de enviar mensajes inapropiados a menores de edad

Verónica Castro emprendió acciones legales contra quienes resulten responsables del daño moral, violencia digital y mediática luego de que la acusaron de enviar mensajes inapropiados a menores de edad.

A principios de octubre, la actriz fue acusada por unos youtubers de mantener conversaciones indebidas con mujeres menores de edad, a quienes presuntamente enviaba mensajes y fotografías sobre masturbación.

Los señalamientos desataron polémica en redes sociales, donde Verónica Castro dijo ser objetivo de un ataque en su contra.

Por lo anterior, este miércoles, el equipo de abogados Schütte y Delsol Gojon emitió un comunicado para dar a conocer que representarán a la famosa.

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella”, se lee en el comunicado.

Como consecuencia de los señalamientos, Verónica Castro, interpondrá una demanda civil, contra los responsables de daño moral, es decir los youtubers, y otra del tipo penal contra los medios que emitieron publicaciones al respecto.

Si bien, la famosa reconoció haber entablado conversación con sus fans, el comunicado mencionó que no pensó que la convivencia desatara una situación como esta.

“Castro reconoció reconoce que cometió un error: pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración”, concluyó el comunicado.