Dejará La Russa a los Medias Blancas

Tony La Russa, quien dirigió a tres equipos campeones de Series Mundiales en las Grandes Ligas, anunció este lunes que dejará el cargo de manager de los Medias Blancas de Chicago por problemas de salud que lo han alejado del juego.

La Russa, de 77 años, no ha dirigido un partido desde que los médicos le dijeron el 30 de agosto pasado que necesitaba más pruebas relacionadas con un problema cardíaco.

El estelar capataz, que cumple 78 años este martes en la víspera del último día de la temporada, señaló que hizo una pausa por un problema con un marcapasos que le habían instalado en febrero.

Un segundo problema, descubierto durante los exámenes médicos y no revelado por La Russa, lo obligó a una licencia indefinida.

“Mientras estaba inactivo con el marcapasos, se analizó el segundo tema”, señaló. “El resultado es que mi equipo médico ha desarrollado un plan correctivo y ha comenzado su implementación”.

“Mi pronóstico general es bueno y quiero agradecer a todos los que se han acercado a mí con buenos deseos”, agregó.

La Russa subrayó que el segundo problema de salud hace que sea imposible ser el manager de los Medias Blancas en 2023.

La Russa dirigió a los Atléticos de Oakland a la corona de la Serie Mundial de 1989 y también guió a los Cardenales de San Luis al título del Clásico de Otoño en 2006 y 2011, y se retiró después de los Playoffs de 2011.

Incluido en el Salón de la Fama del beisbol en 2014, La Russa se desempeñó como ejecutivo de la MLB y en varios roles para clubes durante una década hasta que regresó a un puesto de mánager con los Medias Blancas el año pasado, convirtiéndose en el piloto de mayor edad en las Ligas Mayores y el primer miembro del Salón de la Fama en dar un paso en tal puesto.

Los Medias Blancas tuvieron marca de 93-69 el año pasado para ganar la corona de la División Central de la Liga Americana, pero perdieron ante los Astros de Houston en los Playoffs.

En la actual campaña, los patiblancos tienen marca de 79-80 y no lograron clasificar.

La marca histórica como piloto de La Russa es de dos mil 882 victorias y dos mil 495 derrotas.