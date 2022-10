Dejan accidentes dos muertos y 18 heridos en la semana del 10 al 16 de octubre

En siete días, en Hermosillo se atendieron 34 choques entre vehículos, un choque contra objeto fijo, dos impactos contra objeto colgante, cuatro atropellamientos y una salida de camino

Dos personas fallecidas y 18 con lesiones, dejaron 42 accidentes viales ocurridos en el municipio de Hermosillo, entre el 10 y 16 de octubre.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en los siete días se atendieron 34 choques entre vehículos, un choque contra objeto fijo, dos impactos contra objeto colgante, cuatro atropellamientos y una salida de camino.

Las causas

La imprudencia del conductor y la invasión de carriles, fueron las causas con mayor incidencia, al suscitarse nueve percances por cada una de ellas.

Por no guardar distancia con el carro de delante ocurrieron ocho accidentes y seis más por no respetar la luz roja del semáforo; cuatro hechos viales se generaron pro el exceso de velocidad, tres por no respetar señalamientos de alto y tres por imprudencia del peatón.

Conducción punible

Las cifras de acciones resaltan la detección de 105 personas que incurrían en conducción punible, que fueron ubicadas en diversos lugares del municipio.

Los conductores ebrios fueron presentados al médico legista que los certificó y posteriormente fueron remitidos a un juez cívico para la imposición de la sanción correspondiente.

Las multas de la semana

En el periodo, los agentes de Tránsito emitieron un total de 3 mil 670 boletas de infracción por diversas violaciones a la Ley de Tránsito.

Por no respetar la luz roja del semáforo se sancionó a 757 conductores, además se formularon 675 multas por carros estacionados en zonas prohibidas.

También se requirió económicamente a 543 personas que fueron sorprendidas conduciendo a exceso de velocidad y a 424 que no portaban el cinturón de seguridad al conducir.