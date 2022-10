Deja balacera tres civiles heridos en Nuevo Laredo

Por ser un sector muy popular al momento de los hechos había mucho tráfico, por lo que no quedó claro quiénes fueron los responsables de las heridas a civiles ajenos

Una balacera entre militares y hombres armados provocó caos, pánico y tres civiles ajenos heridos de bala, uno grave, según informes de personal de Protección Civil, que auxiliaron a los heridos.

Los hechos ocurrieron por la carretera Aeropuerto, a la altura de Pemex, en la colonia Voluntad y Trabajo, en Nuevo Laredo.

Por ser un sector muy popular al momento de los hechos había mucho tráfico, por lo que no quedó claro quiénes fueron los responsables de las heridas a civiles ajenos.

Los heridos son una menor de edad, un empleado de un negocio de pintura y un joven que resultó con la peor parte al incrustársele una bala perdida en el cuello.

La menor, quien presenta dos esquirlas de bala en el antebrazo derecho, viajaba con sus padres por la carretera Aeropuerto a la altura de Pemex, y fue llevada al área de urgencias del hospital San Gerardo.

David Escobar López, de 32 años, también resultó lesionado durante el enfrentamiento, recibiendo un impacto de bala en un pierna a la altura del fémur.

El hombre empleado de una tienda de pinturas, está grave debido a que presenta una hemorragia, fue llevado en ambulancia de la Cruz Roja al Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como el de la Bandera.

Como Ulises Salas Moreno, de 21 años, fue identificado el joven lesionado en el cuello por proyectil de arma de fuego.

El joven estaba en su dominico en la Colonia Voluntad y Trabajo II, y derivado de la situación de riesgo, resultó herido, un familiar lo trasladó al hospital Laredo, y ahí permanece debido a que tiene alojada la bala en el cuello.

“Esta situación es muy lamentable, mi niña está herida, no podemos seguir así, a los soldados no les importa poner en riesgo la vida de todos nosotros, en esta ocasión le tocó a mi pequeña”, comentó la madre de la menor identificada como Emily de 9 años.

“Tenemos miedo, todos corremos riesgo, sin tener nada que ver, ahora mi compañero de trabajo está herido, íbamos saliendo de trabajar”, expresó una compañera de trabajo del hombre lesionado que laboran en un negocio de pintura.

“No es posible que ni en nuestra casa podamos estar seguros, se supone que los militares están para darnos seguridad, y no para poner en riesgo nuestra vida”, señaló la madre del joven herido en su propia casa.

Debido a esta situación violenta se registró un accidente vial en el que la unidad de la SEDENA con número 0839141 se impactó por alcance contra un automóvil particular, aceptando los militares su responsabilidad.

El vehículo que quedó dañado es un Caliber modelo 2007, color blanco, en el que viajaba una familia que resultó sólo con golpes. El choque fue en la carretera Aeropuerto a la altura de los Dos Puentes.