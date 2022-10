“De picada” el servicio de transporte en Hermosillo; Señala la Unión de Usuarios

Ignacio Peinado Luna dijo que los últimos días han sido “insufribles” para los usuarios ante las fallas de la App UNE y la falta de unidades

“De picada” va el servicio de transporte público en Hermosillo, en los últimos días ha sido insufrible para los usuarios utilizar este medio para llegar a sus lugares de destino y no se observa que exista una rectoría en el Instituto de Movilidad de Transporte del Estados (IMTES), dijo Ignacio Peinado Luna.

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) agregó que a esta situación se le sumó la falla de la APP UNE esta semana, donde se visualiza la ubicación de las unidades.

“Esto generó mucha molestia e incertidumbre, al no observarse las unidades, esto obviamente retrasa los tiempos para los usuarios por la espera. Ha sido muy notorio el deterioro del transporte público en las últimas semanas”, anotó.

La ausencia de camiones está al orden del día, los usuarios esperan mucho tiempo para que pase una unidad, reiteró.

“Pareciera que hay un vacío en el Instituto de Movilidad del Transporte Público, se desconoce si cambiaron a la titular, está o no está, porque la verdad no se ve que haya una vigilancia en la operatividad del servicio. Si el instituto no supervisa que se preste un buen servicio a los usuarios, pues en manos de quiénes estamos, de la discrecionalidad de las empresas que operan el servicio”, anotó.

En estos momentos no hay diferencia de Sictuhsa con el modelo actual, porque se presta como lo deciden los concesionarios, no hay una presencia de la autoridad, lo que es muy delicado, consideró Luna Peinado.

“Pareciera que está de picada el servicio, no vemos a la titular del instituto, llevando la voz y tomar acciones a favor de los usuarios, es muy preocupante porque el estado tiene la obligatoriedad de garantizar la movilidad de la población”, resaltó el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo.