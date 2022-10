Controlan intento de motín en el Cereso en Tijuana

Los internos comenzaron con la revuelta alrededor de las 18:30 horas, incluso se mencionó que había al menos dos rehenes, lo cual no fue conformado

Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) La Mesa, ubicado en el centro de Tijuana, protagonizaron un conato de motín la tarde de este sábado por alrededor de dos horas, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció “disturbios” e indicó que “está todo bajo control”.

“Al momento la situación se encuentra bajo control, los internos están ingresando a sus celdas por su propia voluntad, no hay ninguna persona en riesgo y las actividades en el centro continuarán con la debida normalidad del fin de semana”, determinó la Mandataria.

De acuerdo con información extraoficial, los internos comenzaron con el intento de motín alrededor de las 18:30 horas, incluso se mencionó que había al menos dos rehenes, hecho que no fue confirmado por ninguna autoridad ni por la Comisión de Derechos Humanos.

A las 20:11 horas, la Gobernadora admitió los disturbios en su cuenta de Twitter.

En breves párrafos, Ávila Olmeda aclaró que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana estaban en coordinación para el tema.

“(Están) atendiendo los hechos para no poner en riesgo la integridad del personal que labora al interior del centro penitenciario, así como de todas y cada una de las personas privadas de la libertad”, mencionó.

“Seguiremos informando, mientras tanto pedimos calma a los familiares; estamos trabajando para que todos los internos de la penitenciaria así como el personal se encuentren seguros y en respeto de los Derechos Humanos”, aseveró.

Por su parte, la vocería de Derechos Humanos de Baja California comentó que su personal había logrado ingresar a las instalaciones alrededor de las 20:00 horas, pero aún no tenían un informe de la situación.