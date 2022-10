Confía Martino en ganarse a la afición mexicana en Qatar

Dijo que las críticas son comprensibles y que espera que su equipo, que estará acompañado por un gran contingente de aficionados, responda con buenas actuaciones en la cancha

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, dijo que espera ganarse a la afición con un buen desempeño en el Mundial de Qatar, pese a una serie de malos resultados antes de que comience el torneo.

México, que solo ha ganado siete de 15 partidos en 2022, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la afición tras derrotas en amistosos ante Uruguay, Paraguay y Colombia.

El 22 de noviembre, en el Grupo C, la escuadra comenzará su campaña mundialista en el Grupo C contra Polonia, para después enfrentar a Argentina y Arabia Saudita.

Martino dijo que las críticas son comprensibles y que espera que su equipo, que estará acompañado por un gran contingente de aficionados, responda con buenas actuaciones en la cancha.

“No hay que reclamarle a la gente (por las críticas), cuando juguemos contra Polonia habrá 50 mil mexicanos y van a alentar por la selección, eso lo tenemos garantizado”, dijo el martes Martino a Mediotiempo.

“La cuestión es que el equipo esté a la altura de un Mundial, de los rivales que tenemos y que saquemos los partidos adelante, y eso seguramente cambiará la opinión de la gente”.

Martino añadió que los jugadores que se incorporaron esta semana a la concentración están mentalmente preparados y que, a pesar del momento atípico del Mundial, el proceso ha sido similar al de ediciones pasadas.

“No varía mucho de lo que sucede a lo largo de cuatro años”, dijo el argentino.

“Recibimos a los jugadores después de una fecha de futbol local, algunos ganan y otros pierden, algunos se sienten mejor y otros no tanto”.

México jugará sus últimos partidos de preparación, contra Irak el 9 de noviembre y ante Suecia, antes del comienzo del torneo.