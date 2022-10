Condenan a 45 años a mujer policía

Alina Narciso mató a su novio; Hace años la joven de 29 años migró desde Veracruz a Tijuana para buscar una mejor vida, en el 2018 se unió a la Policía y ahí conoció a Luis Rodrigo, quien fuera su pareja

El caso de una mujer policía que fue condenada por matar a su expareja, también policía, a 45 años de prisión, ha levantado la molestia entre los habitantes de Tijuana, pues al hombre, que en a autopsia reveló consumo de sustancias como la cocaína, le levantaron una placa.

Alina Narciso, originaria de Córdoba, Veracruz, deberá ademas pagar una multa de casi medio millón de pesos en Tijuana, luego de que en el 2019 asesinara a su ex pareja en defensa propia, cuando él intentaba asfixiarla.

“En Tijuana acaban de condenar a una mujer policía a 45 años de cárcel por matar en defensa propia a su pareja, también policía. A él, cuyo cuerpo dio positivo a cocaína y alcohol, le develaron una placa. Urge que el caso de Alina Narciso se conozca en todo México. #AlinaLibre”, escribieron en redes sociales.

Según reportaron medios locales, la madrugada del 12 de diciembre de 2019, Alina Mariel Narciso disparó en cuatro ocasiones en contra de su pareja, Luis Rodrigo Juárez Arellano, en presunta defensa personal, luego que él la agrediera físicamente y amenazara con matarla.

Ambos eran policías activo de la entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.

Este miércoles Alina fue condenada a 45 años de prisión.

De acuerdo con los testimonios de la propia Alina, de su abogado y de su madre, la señora Socorro Tehuaxtle, Luis Rodrigo la sometió a violencia de género desde el primer día de su relación sentimental.

Existen, dijo, otros testimonios en su entorno laboral lo pueden corroborar.

De acuerdo con la madre de la joven, la defensa de su hija presentó todos los elementos de prueba para que no fuera condenada de esa manera, sin embargo, aseguró fue juzgada por el machismo no solo del poder judicial sino de la corporación policiaca a la cual perteneció.

“Claro que vamos apelar porque no estamos contentos con esta sentencia porque la verdad se me hace excesivo porque ella se defendió, simplemente el juez no lo mira y no sé por qué no lo mira, puesto que presentamos toda la evidencia que tenemos y es real y es real la evidencia que tenemos. Entonces vamos a recurrir a la siguiente instancia, tenemos fe de que algo logremos”, aseveró.

Alina era pareja de Luis Rodrigo “N” quien era supervisor de la Policía Municipal en 2019, tenía 4 meses viviendo con él y en todo ese tiempo fue violentada, incluso el mismo día en que ocurrieron los hechos.

A Alina durante el juicio se le cedió el derecho de hablar y aseguró que su caso es la evidencia clara que la Fiscalía General del Estado y los Jueces no trabajan con perspectiva de género señalando que en su caso reino el machismo.

Alina Narciso Tehuaxtle, ex policía municipal acusada de asesinar a su pareja sentimental que también era policía, podría apelar la sentencia, dijo el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila mencionó que dará seguimiento al caso atendiendo todos los elementos que vayan surgiendo.