Checo Pérez recupera subliderato; Queda tercero en el podio

El originario de Guadalajara sumó 15 puntos y ya suma 280

Agencias

Sergio Pérez termina tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México y recupera el subliderato en el Campeonato de Pilotos.

Una lucha de titanes protagonizada por Pérez y Lewis Hamilton brindó un espectáculo desde la primera hasta la última vuelta.

El piloto local no cerró con broche de oro su visita a la capital del País. Intentó cazar a por la segunda posición y estuvo a punto de conseguirlo, sin embargo, el heptacampeón no se lo permitió y le aplicó la misma dosis que en 2021.

El nacido en Guadalajara sumó 15 puntos con la tercera plaza y llegó a 280.

Los Ferrari quedaron fuera de la escena con el quinto lugar de Carlos Sainz y el sexto de Charles Leclerc, quien ahora está 5 puntos abajo del mexicano de Red Bull.

Max Verstappen confirma su dominio en suelo azteca con la victoria.

El león neerlandés sumó su victoria número 14 del 2022 y se convierte en el piloto con más triunfos en una temporada superando superando a Michael Schumacher (2004) y a Sebastian Vettel (2013). Además, es la cuarta en el trazado de la Magdalena Mixhuca, la cifra más alta en 60 años de historia

Con todo y los problemas que el bicampeón había anunciado un problema con el RB18, sacó más de 13 segundos de diferencia sobre el segundo puesto.

El destino puede ser alterado por cualquier tipo de factores, y en el Autódromo Hermanos Rodríguez la afición jugó un papel fundamental en la actuación de Pérez.

La estrategia de neumáticos dio resultados inmediatamente. Los Red Bull apostaron por usar rojas usadas, mientras que los de Mercedes optaron por las medias.

En la arrancada, las Flechas Plateadas se atacaron. Hamilton le ganó la posición George Russell, y un invitado se sumó a la pelea.

Pérez recibió una inyección de energía gracias al apoyo del público mexicano. Checo se emparejó con el W13 del joven británico, que ya había perdido terreno, y lo rebasó con la potencia del RB18.

En la vuelta 19, el tapatío avisó a su ingeniero de una caída en su rendimiento ante la rápida degradación de la llanta delantera izquierda.

Para el giro 24, el mexicano fue llamado a boxes pero el cambio no fue perfecto, ya que tardaron 5 segundos con un problema en el neumático trasero izquierdo y regresó al circuito en el sexto puesto.

Dos vueltas más tarde, el equipo austriaco hizo lo propio con Max Verstappen y sin errores, se reintegró a la competencia detrás de los monoplazas del equipo de la estrella.

Checo Pérez rebasó a Charles Leclerc una vez que pudo solucionar el problema del DRS, y con la entrada de Carlos Sainz al pitlane, recuperó el cuarto sitio.

La próxima parada de la temporada de la Fórmula Uno será el 13 de noviembre en Brasil.