Celebran éxito de Tenoch Huerta por su impacto en “Wakanda Por Siempre”

El originario de Ecatepec, de 41 años, fue elogiado por sus colegas, Lupita Nyong’o y Letitia Wright, así como por su director, Ryan Coogler

A Tenoch Huerta le llegó su momento, y tanto los críticos que ya vieron “Pantera Negra: Wakanda por Siempre”, como sus compañeros, celebraron el impacto de su personaje, Namor, como el villano de la historia.

Incluso, el originario de Ecatepec, de 41 años, fue elogiado por sus colegas, Lupita Nyong’o y Letitia Wright, así como por su director, Ryan Coogler, en la conferencia virtual para presentar el nuevo filme de Marvel.

“Es un honor estar aquí, es difícil cuando tienes un personaje como este y vas a destruir algo ya presente. Toda la gente se identifica con Wakanda y sus ideales, incluido yo, con su representación, con su solidez, y llegas y debes destruirlo con el propósito de defender lo tuyo”, explicó Tenoch.

Luego de las primeras funciones de la película que estrena el 10 de noviembre en todo el mundo, el mexicano cautivó porque como Namor debe proteger su territorio y se empeña en destruir a Wakanda.

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, en agosto del 2020, debido a cáncer de colon, había expectativa por determinar qué sucedería con el Pantera Negra de la historia, y en la batalla por encontrar a su sucesor, el personaje del mexicano es el que pone en jaque la estabilidad de Wakanda.

“Había una comunidad ya establecida, y llegas y te encuentras con Ryan, que estructuró el guion de la mejor manera, lo tenía que hacer humano y justificar su conducta, aunque eso no significa que eso está bien, no es una excusa, es una explicación”, especificó Tenoch Huerta Mejía, quien con ese crédito aparece en la película.

En la reunión virtual hecha desde Los Ángeles estuvieron presentes Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku), Letitia Wright (Shuri), Danai Gurira (Okoye), Mabel Cadena (Namora), Alex Livinalli (Attuma), además de los productores Nate Moore y Kevin Feige, y el director, Coogler.

Nyong’o, nacida en México y criada en Nueva York y Kenia, afirmó que tras la pérdida de Chadwick Boseman, todos vivieron sentimientos encontrados porque desde el principio sabían que tenían que continuar con el proyecto, pero no se rompió la fraternidad.

“Todos quisimos ver mucho más allá del dolor, tenía una gran frustración por lo que sucedió con Chadwick, y éramos una gran familia y recibimos a los que llegaron como una gran familia”, apuntó la ganadora del Óscar como Actriz de Reparto por 12 Años de Esclavitud.

Kevin Feige estuvo también al mando de la producción de Pantera Negra, que se convirtió en el primer filme de superhéroes en ser candidato al Óscar como Mejor Película, y tuvo seis postulaciones más, además de que se quedó en la casilla número nueve de los filmes basados en cómics más taquilleros de la historia.

Y explicó cómo fue modificado el guion tras el fallecimiento de Boseman.

“Fue un impacto que nos llegó profundamente, no sabíamos qué hacer y, al final, supimos que no teníamos qué hacer nada y continuar.

“Ryan hizo lo que tenía que hacer, y trabajó por un año en incluirlo en el segundo filme, y cuando lo perdimos, se modificó y mantuvimos la idea de celebración, en Wakanda, de la pérdida, y por tenerlo presente con nosotros”, manifestó Feige.

Al conversar sobre los nuevos elementos, tanto los realizadores como el director le dieron una cálida bienvenida a Mabel Cadena, quien en su papel de Namora tuvo que aprender maya y a mejorar sus habilidades para nadar.

“Fue todo un desafío, porque debí aprender más inglés y maya. Mi coach me decía: ‘Mabel, quiero que lo hagan con dignidad, y lo debes hacer bien’. Y lo hice.

“Como mexicana, como latinoamericana, fue impresionante ver la película por primera vez. Es una película de superhéroes, donde todos los personajes dejan un legado, es la oportunidad de ser parte de este mundo de cómics. Nunca pensé que iba a estar en Pantera Negra. Y me siento afortunada por la experiencia. Estoy aquí con Ryan, Lupita, Letitia, Kevin… todos”, indicó la actriz veracruzana.

“Pantera Negra: Wakanda por Siempre” tendrá una premier internacional en Ciudad Satélite, al norte de la CDMX, el próximo 9 de noviembre, y se espera que además de Tenoch y Mabel, acudan Lupita Nyong’o y Letitia Wright.