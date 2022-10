Celebran aniversario de Centro Estatal de Oncología

Cumple 25 años de atención; Autoridades de la Secretaría de Salud entregaron reconocimiento al personal

El Centro Estatal de Oncología (CEO), “Dr. Ernesto Rivera Claisse”, cumplió 25 años de servicio ininterrumpido a la población sonorense, por lo que la Secretaría de Salud (SS) realizó un evento para reconocer la labor de su personal y de las y los pacientes que han pasado por sus instalaciones.

El CEO es un organismo de los Servicios de Salud de Sonora, incorporado a la Red Nacional de Centros Estatales de Cáncer, que cuenta con una infraestructura que lo hace uno de los mejores del país.

En su mensaje, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, reconoció el camino recorrido por la institución, en la que miles de personas han sido atendidas con un sentido de humanidad y servicio que la ha distinguido a lo largo de los años.

“Son 25 años que evidencian todo un trabajo y un esfuerzo del equipo que, obviamente, corresponde a ustedes y es digno de ser celebrado. Gracias a todo el trabajo de ustedes, las y los sonorenses han tenido, a través del Centro Estatal de Oncología, acceso a servicios médicos de alta especialidad que contribuyeron a mitigar y, en muchos casos, inclusive a solucionar por completo la afectación del cáncer en su organismo”, resaltó Alomía Zegarra.

Por su parte, Erminia Huandurraga Buitimea, sobreviviente de cáncer mama, expresó su sentir al haber pasado por esta enfermedad.

“A casi once años que tengo de sobreviviente del cáncer, todos estos años han sido experiencias, tormentas. Muy pesado, pero nunca imposible salir adelante. A todos, a cada uno de aquí, de este hospital: muchísimas gracias por el tiempo que me han soportado, porque no me quiero ir. Siempre he sido muy bien atendida desde el principio hasta ahorita”, compartió.