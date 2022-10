Captan a Britney Spears en Playa del Carmen

La princesa del pop, estuvo de paseo en la Quinta Avenida, en donde un usuario de Twitter logró captarla mientras compraba un café en compañía de sus guardaespaldas

A un año de haber conseguido su libertad, Britney Spears fue captada en calles de Playa del Carmen, Quintana Roo muy feliz de la vida.

La princesa del pop, estuvo de paseo en la Quinta Avenida, en donde un usuario de Twitter logró captarla mientras compraba un café en compañía de sus guardaespaldas, quienes no permitieron que sus fans se acercaran a saludarla.

En el video se puede ver a Britney comprando en el establecimiento mientras que su guardaespaldas se asegura de que no sea interrumpida.

Incluso, algunos usuarios de redes sociales escribieron y pidieron que no molesten a Britney a raíz de la publicación del video en la cafetería.

“Bueno, para los que me dicen que no la moleste, solo para aclarar yo no tomé el video, yo estaba detrás del guardia, me veo en el video, yo nunca quise pedirle foto ni nada, fueron unas chicas atrás de mí que tomaron el video y me lo pasaron, fin”, señaló el usuario Roberto Palafox.

A través de sus redes sociales, la intérprete también compartió algunos videos de sus vacaciones el paradisiaco Caribe mexicano, en donde se dejó ver en las calles de Playa del Carmen.

Muchas personas lograron captar el momento, algunas otras no creían que ante ellos la súper estrella caminaba como si fuera una turista más, incluso señalaron que Britney lucía como la clásica señora gringa.

La cantante también compartió el momento en el que recorrió un tianguis y conoció a un curioso changuito llamado Justin Bieber. La cantante jugó con él por un rato y hasta le dio un beso.

Hace un año un juez puso fin a la tutela de Britney, desde entonces la cantante ha disfrutado de su libertad al máximo y ha viajado alrededor del mundo haciendo uso de sus redes sociales para expresarse libremente sin miedo.