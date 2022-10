Cancela Ringo Star presentación en EU por problemas de salud

El músico, de 82 años, exintegrante del grupo Beatle dijo que presentó dolores, aunque no se sabe dónde

El ex Beatle, Ringo Starr pospuso un concierto horas antes de llevarse a cabo en el Casino Four Winds en Michigan debido a que presentó dolores, sin especificarse el tipo.

Según información publicada en el portal Variety, el cantante no podía continuar con las labores para que se realizara el show porque presentó problemas con su voz.

Un comunicado en manos del portal citado descartó que el artista de 82 años tuviera Covid-19, sin embargo, la enfermedad le impidió a Ringo Starr presentarse como se había programado.

“Ringo está enfermo, esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero su voz está afectada, por ello, el programa de esta noche, el cual iniciaría en unas horas, se canceló”, según anunció el comunicado.

El músico se iba a presentar acompañado de su banda “All-Starr Band”, pero las afecciones le impidieron continuar con el show. Hasta el momento se desconoce si Ringo Starr reprogramará el concierto, ya que este domingo canceló una segunda presentación por los mismos motivos.

Esta no es la primera vez en el año en que el ex Beatle cancela sus conciertos, en junio de este 2022, el cantante tuvo que suspender su gira a causa de resultados positivos a Covid-19 por parte de algunos integrantes de su banda.

No se sabe si las fechas posteriores se verán afectadas, mientras tanto, Ringo Starr tiene programados dos conciertos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México los días 19 y 20 de octubre