Cancela Justin Bieber su gira mundial

Justin Bieber canceló el resto de su gira mundial Justice Tour, la cual concluía hasta marzo del 2023 e incluía países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Polonia y Países Bajos. Hace unos meses, Bieber, de 28 años, anunció que necesitaba un descanso, tanto mental como físico, tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt.

“A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay Hunt, en el que mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa de América del Norte del Justice Tour.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura”, escribió el intérprete de “Baby”.

El canadiense aseguró que tras dar un concierto sintió agotamiento y por ello, tomó la decisión de dar prioridad a su salud.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de justicia al mundo.

“¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!”, agregó Bieber.

De acuerdo a TMZ, los boletos de todos los shows programados serán válidos para las próximas fechas que abra el cantante una vez que se haya recuperado por completo.