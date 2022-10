Cae ex secretario de Seguridad de Guerrero por el caso Ayotzinapa

Leonardo Octavio Vázquez Pérez está acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido en Nayarit

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.

Un integrante de nivel superior del Gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, quien durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa, declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala para no a darles apoyo a los normalistas.

En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes (REFORMA 21/En/2021).

Ya en octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces Procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al Secretario de Seguridad Pública.

El 23 de septiembre pasado, un Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.

En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.

“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquiera acción operativa”, aseguró.

Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces Gobernador Ángel Aguirre.