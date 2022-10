Brillan sonorenses en el campeonato nacional

Logran 43 medallas de las cuales 17 son de oro, 10 de plata y 16 de bronce en las categorías Infantil, Sub-15 y Mayores

La delegación sonorense de levantamiento de pesas conquistó 43 medallas en su actuación en el Campeonato Nacional Infantil, Sub-15 y Selectivo de Mayores, que tuvo lugar en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el pasado fin de semana.

El equipo de halteristas de “Sonora Yo’ One” capturó 17 preseas del máximo color por 10 de plata y 16 de bronce, tomando en cuenta que además de los infantiles también compitieron Juveniles, y Mayores, en el caso de estos últimos los resultados servirán para más adelante definir la selección nacional rumbo al Campeonato Mundial a realizarse la primera semana de diciembre en Bogotá, Colombia.

La actuación de Sonora la encabezó la campeona mundial juvenil Sub 20, Daphne Guillén, quien ganó las tres medallas doradas en la categoría de Mayores dentro de la división de 59 kilogramos.

En total cinco sonorenses ganaron campeonatos al llevarse las tres medallas áureas, los otros cuatro fueron: Emanuel Arcoverde (Sub 11 en 68 kilogramos), Heidy Chávez (Sub 13 en 71), Rodolfo Rodríguez (Sub-15 en 67) y Ricardo Corona (Sub-13 en 44). Por su parte Andrea Gastélum (Mayores en 76) logró dos oros y una plata.

Con tres platas terminaron Ana Paula Torres (Sub 13 en 59) y Rocío Rodríguez (Sub 15 en 71), mientras que, tanto Derek Acosta (Mayor en 61) como Karla Ortiz (Mayor en 64), sumaron una argenta y dos bronces, además, Naomi Montes (Mayores en 45) aportó una plateada y una de tercer sitio.

De las otras once medallas de bronce, seis quedaron en poder de Eliel Rubio (Sub-13 en 67) y Julián Macías (Sub-11 en 67) pues cada uno obtuvo tres; Diego Anaya (Sub 13 en 73) y Célida Piña (Sub 15 en 64) agregaron dos por cabeza; y Santiago Jiménez (Sub-11 en 36) ganó una.