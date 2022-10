Brilla Demian Bichir en la Comic Con en Nueva York

El actor mexicano presentó la nueva serie de terror de Paramount+, “Déjame Entrar”

A Demian Bichir, segundo actor mexicano nominado al Óscar, tras Anthony Quinn, uno lo imagina más en premiaciones o festivales de cine que en una celebración de la fantasía, el terror y la ciencia ficción como la Comic Con.

En la de Nueva York, fue una de las estrellas: presentó la serie “Déjame Entrar”, nueva adaptación de la novela (2004) y película sueca de vampiros (2008) que se volvieron de culto para fans del género.

“Es mi segunda Comic Con. Estuve con (Quentin) Tarantino en San Diego, con Los Odiosos 8. Fue muy divertido. La verdad, me gusta que el mundo de la fantasía pueda generar esta exaltación en la gente, que responda de esta forma, tan masiva y entusiasta. No sé si vendría sin ser invitado, pero es fascinante”, dijo Bichir en entrevista.

Considerado como uno de los mejores talentos de su generación, Bichir acepta que si se ha acercado al terror (La Monja, La Maldición Renace), ficción (Cielo de Medianoche) y fantasía (Godzilla vs Kong) fue con una genuina curiosidad por ver cómo funcionan y devienen en fenómenos pop.

Paramount+ estrenará el 21 de octubre Déjame Entrar, ahora ubicada en Nueva York, y lo presentará como Mark, padre de Eleanor (Madison Taylor Baez), una niña que ha vivido una década convertida en vampiro.

A diferencia de otras iteraciones de la historia, esta orbita por la relación entre ambos: con tal de que ella no sucumba a su instinto asesino, él está dispuesto a matar y proveerla de sangre, siempre en un oscuro acto de amor.

“Eso es lo que me atrajo. Esto es una historia de amor de lo que un padre está dispuesto a hacer por su hija. Eso es un lenguaje universal”.

El nacido en Torreón, de 59 años, entiende que habrá quienes, al adorar la cinta sueca, de Tomas Alfredson, se cuestionen por la necesidad de volver a traer su esencia a la pantalla; él no comparte el pensamiento.

“Es entendible eso, pero una de las cualidades del arte es que lo mismo es apreciado de distinta manera dependiendo el ojo de quién mire. Si no, no habría tantos Hamlet, tantos Ricardos III. ¿Por qué haríamos una nueva Déjame Entrar? Porque podemos aportarle algo interesante”.

Hace 10 años que Bichir compitió, con el drama sobre un migrante Una Vida Mejor, por el premio más famoso del cine con pesos pesados como George Clooney, Jean Dujardin, Gary Oldman y Brad Pitt, viaje que evoca con agradecimiento.

“Para mí hay dos elementos muy importantes en mi carrera: Mary Vernieu, la directora de casting que le dijo a Steven Soderbergh que yo podía hacer a Fidel Castro en Che! La otra, Chris Weitz (director de Una Vida Mejor), que cuando vio lo que hice con Fidel Castro, dijo: ‘Ese güey puede hacer lo que quiera'”.

Clooney, a quien conoció durante las alfombras rojas y eventos de la Academia, acabó dirigiéndolo en Cielo de Medianoche, una fábula de viajes al espacio y una Tierra agonizante.

Con Angelina Jolie y con su amiga Salma Hayek rodó hace poco Without Blood, adaptación de la novela “Sin Sangre”, de Alessandro Baricco, una meditación sobre el sinsentido de la violencia y la necesidad del perdón y la redención.

“Haber sido dirigido por Angelina es un regalo. Las mujeres, en general, ven la vida mejor que uno, tienen un punto de vista más claro, más fino, más puro, más elegante. Angelina es una mujer tremendamente inteligente, culta, y eso lo transporta a sus personajes y al ser.

“Fue un rodaje difícil, muy, muy complejo, de los más difíciles que he tenido. Haberme reunido de nuevo con Salma fue otro regalo. Son tres las películas que hemos hecho juntos y ojalá vengan más”.

