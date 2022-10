Avanzan los Tigres a la Liguilla; derrotan 2-0 al Necaxa

Con un doblete de su histórico francés, los felinos derrotaron a los Rayos en el partido de Repechaje y ahora enfrentarán al Pachuca en la Liguilla

Los Tigres encontraron en André-pierre Gignac a su salvador y ya están en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022.

Con un doblete de su histórico francés, los felinos derrotaron 2-0 a Necaxa en el partido de Repechaje y ahora enfrentarán al Pachuca en la Liguilla.

En lo que lucía como un partido difícil y gris para los auriazules, Gignac iluminó todo en el segundo tiempo para dejar fuera a los Rayos.

En la previa del encuentro, los jugadores de Necaxa mencionaron que buscarían hacerle un partido complicado a los auriazules, y lo consiguieron durante gran parte del primer tiempo.

El cuadro de Miguel Herrera no encontraba la forma de hilar jugadas que les permitieran llegar ante el arco de Luis Ángel Malagón y, además, tuvieron que jugar gran parte del encuentro con un hombre menos.

Al minuto 20, Javier Aquino, quien fue lateral derecho, llegó tarde a una disputa por el balón con Facundo Batista y vio el cartón rojo. El silbante César Ramos no acudió al VAR para revisar la jugada y el oaxaqueño se fue temprano del encuentro.

La polémica llegó al 28′, cuando Alexis Peña “tacleó” a Sebastián Córdova en el área, sin embargo, Ramos señaló que fue accidental, ante los constantes reclamos de Herrera.

Así, los Tigres no lograban hacer daño en la portería rival durante los primeros 45 minutos.

Para el segundo tiempo, los Rayos se olvidaron del orden que blanqueó a los auriazules en la primera parte y también se quedaron con 10 jugadores en la cancha.

Al 48′, Facundo Batista llegó a destiempo a una jugada con Raymundo Fulgencio y, aunque Ramos, le mostró la tarjeta amarilla en primera instancia, cambió la decisión tras la consultar el VAR.

Gignac, siempre Gignac

La luz de André-pierre Gignac llegó en el complemento para guiar a los felinos a los Cuartos de Final.

Al 60′, el francés se animó a cobrar un tiro libre y con un potente disparo colocado, venció a Malagón para poner el 1-0.

El histórico delantero apareció de nueva cuenta al 72′, luego de tirarse para de “palomita” conectar de cabeza un servicio de Fulgencio y así sellar el triunfo de los nicolaítas.

El rival de los felinos será el Pachuca, que terminó en el cuarto lugar de la tabla general con 31 puntos.

En temporada regular, ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 7, donde los Tuzos vencieron 2-0 a los auriazules, con doblete de Nicolás Ibáñez.

El horario del partido será dado a conocer el lunes.