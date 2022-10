Aparecen juntas Hailey Bieber y Selena Gómez

Encienden las redes la esposa del actor y su expareja; sorprendieron a sus fans al publicar fotografías en el que se les ve como buenas amigas

Después de las declaraciones de Hailey Bieber respecto a su relación y su perspectiva sobre Selena Gomez, ex pareja de Justin Bieber, ambas famosas sorprendieron a sus fans al tomarse algunas fotografías juntas desde el evento Annual Academy Museum Gala.

Las dos famosas demostraron que no existe rivalidad entre ellas tras los escándalos relacionados al cantante canadiense y las especulaciones sobre un triángulo amoroso al aparecer juntas.

El portal TMZ reportó que el fotógrafo Tyrell Hampton captó a Selena Gomez y Hailey Bieber compartiendo buenos momentos en la gala con motivo a la temporada de los premios Óscar.

Hailey Bieber llegó sola, sin embargo, ella y Selena Gomez deslumbraron en la alfombra roja con sus atuendos para la fiesta en el museo.

En la fotografía tomada por el también encargado de retratar a BTS, se puede observar que Selena Gomez está sosteniendo la pierna de la esposa de Bieber, mientras la modelo está muy cerca de la cantante.

La imagen desató memes y reacciones positivas de los fans de Selena Gomez y la pareja Bieber, quienes aplaudieron la paz y madurez entre ambas famosas.

Hailey Bieber había mencionado su respeto hacia Selena Gomez durante un podcast, donde aseguró que se acercó al intérprete de “Baby” luego de que terminara su relación con la ex estrella Disney, terminando con los rumores sobre una posible ruptura entre Selena y Justin por infidelidad.

“Cuando él y yo comenzamos a conectarnos, o algo por el estilo, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún momento. Meterme en las relaciones de alguien no es lo mío. Simplemente nunca haría eso”, dijo Hailey Bieber a finales de septiembre.

Luego de las declaraciones de Hailey, Gomez calificó de “repugnante” el odio que la pareja del cantante recibió después del podcast.