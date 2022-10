Alcanza Gignac a Aspe en goles

De los tres goles que André-pierre Gignac perdió con la alineación indebida ante Atlas en la Semifinal del torneo Clausura 2022, ya “recuperó” dos e igualó a Alberto García Aspe entre los artilleros en Fase Final.

El francés de Tigres llegó a 28 anotaciones en postemporada, luego de hacerle dos tantos al Necaxa, en el Repechaje del Apertura 2022 e igualó a García Aspe en el tercer puesto de los mejores goleadores en la etapa.

Gignac encontró la puerta en el partido ante los Rayos al 59′, con un tiro libre que venció a Luis Malagón, mientras que selló su doblete con un cabezazo al 72′.

Los goleadores en fase final son José Saturnino Cardozo, con 43 goles; Jared Borgetti, con 41; André-pierre Gignac, co 28, y Alberto García Aspe, también con 28 goles.

Cumple promesa

Gignac se había colocado en el tercer lugar de goleadores de Fase Final, luego de hacerle un “hat-trick” al Atlas, en la vuelta de las Semifinales del Clausura 2022, sin embargo, el resultado y los tantos fueron anulados porque Tigres tenía 9 jugadores no formados en México en la cancha.

El francés fue de los primeros en reaccionar tras la eliminación de los felinos en la mesa y aseguró que iba a volver a hacer las anotaciones para regresar a su peldaño.

“Unión, nunca desunión, si yo, que metí los goles, no me importa haberlos perdido, a ustedes menos Incomparables, ¡porque los voy a meter de nuevo! Vivimos una noche inolvidable. Así que tranquilos todos, volveremos más fuertes, SOMOS LOS PINCHES TIGRES”, publicó Gignac tras el encuentro.

El francés continúa con su racha goleadora, pues cerró el torneo regular con un doblete ante Atlético de San Luis y ahora tiene a los auriazules en la Liguilla.